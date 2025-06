Tyrese Haliburton rassure sur son état de santé : “Je serai prêt pour le Game 3”

Game 3 des Finales NBA ce soir et Tyrese Haliburton a tenu à rassurer les observateurs sur son état de santé. Plus de boitillements pour le meneur des Pacers, qui sera bien présent dès cette nuit (2h30) pour défendre l’avantage du terrain récupéré par Indiana.

En sortie de match 2, Tyrese Haliburton semblait un peu en galère physiquement. Après sa conférence de presse, on l’a vu boiter de manière significative, en tout cas assez pour semer le doute quant à sa disponibilité pour le troisième acte des Finales NBA 2025.

Heureusement, alors que la série passe dans l’Indiana pour les matchs 3 et 4, le principal intéressé et son coach Rick Carlisle ont pu éclaircir le sujet. Rien de très grave malgré une gêne bien existante, Hali assurera son poste quoiqu’il arrive :

“Je vais bien, c’était vraiment juste le bas de ma jambe. […] Je vais laisser ça comme ça, je crois pas qu’il y ait plus à dire dessus. Je me sens bien et prêt pour le Game 3.” Tyrese Haliburton

“Il s’est entraîné et a pu participer à tout. […] Je sais qu’il a une petite gêne, il la ressent. Mais ça va mieux jour après jour. Je ne pense pas que vous allez l’entendre s’en plaindre.” Rick Carlisle

