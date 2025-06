Philadelphia Sixers, le bilan 2024-25 : une année en enfer pour le Process

C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. On file cette fois du côté de la Pennsylvanie, où les Sixers avaient de grandes ambitions. Pas de bol, la saison a tourné au naufrage..

Ce que TrashTalk avait annoncé

50 victoires que ce soit pour Alex ou Bastien et un spot entre le 3ème et le 5ème rang à l’Est. Pas mal de questions sur la santé des uns et des autres mais un groupe trop talentueux pour viser en-dessous de ce seuil. Du moins, c’est ce qu’on croyait.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Un Big 3 de All-Stars pour porter le projet, un groupe profond et expérimenté. Sur le papier, la saison de Philly avait tout pour réussir mais dans les faits, elle a vite tourné au cauchemar. Les blessures ont vite pointé le bout de leur nez, de quoi empêcher toute alchimie de se créer.

Constamment gêné par son genou, Joel Embiid n’a pu disputer que 19 rencontres cette saison.. Le talentueux rookie Jared McCain n’a pu en disputer que 23 avant d’être fauché par une grave blessure. Paul George s’est lui arrêté à 41 et il a concentré une bonne partie des critiques à cause de son niveau de jeu (surtout vu son salaire), montrant presque plus d’envie dans ses podcasts que sur le terrain.

Au milieu de ce marasme, on notera quand même le très bon retour de Guerschon Yabusele en NBA. Récupéré en provenance du Real Madrid l’été passé après des JO de qualité, l’ours dansant s’est révélé l’un des meilleurs rapports qualité prix de la saison en NBA.

Les Sixers jouaient ouvertement le titre à l’entame de l’exercice 2024-25, ils ont vite compris qu’il n’en serait rien. Quitte à ne rien viser en haut, Philly a donc joué la carte tanking pour sauver son pick (qui risquait de partir à OKC), obtenant le 3ème choix de la Draft 2025. Une petite bouffée d’air frais après une saison affreuse à vivre pour les fans.

La saison des Sixers en quelques articles

L’image de la saison

C’est l’image qui incarne vraiment la saison des Sixers. Déjà parce que Philly a été plombé par les blessures mais aussi car Joel Embiid n’a jamais vraiment été lui-même sur cet exercice. Limité par un genou qui grince, l’Americano-Camerounais n’a été qu’une pâle copie du MVP qu’il était encore il y a deux ans. Et dans son sillage, c’est tout Philadelphie qui a coulé à pic.

Pourquoi on peut sourire

La saison 2024-25 est un fiasco total mais il y a quand même des éléments positifs. Joel Embiid va avoir tout le temps disponible pour soigner ses bobos et retrouver son meilleur niveau. Paul George ne peut que jouer mieux. Avec le 3ème pick obtenu, Philly a aussi un levier utilisable pour ajouter soit un grand talent soit monter un trade pour renforcer l’équipe. Les Sixers ont les armes pour revenir en force l’an prochain.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que la santé de Joel Embiid est toujours un point d’interrogation. Si Paul George ne retrouve pas un semblant de niveau, son contrat sera vu comme l’un des pires de l’histoire de la Ligue (coucou Bradley Beal). Le talent est certain à Philly, mais le leadership fait aussi défaut et on se demande si ce groupe a vraiment ce qu’il faut pour viser loin.

Et la suite ?

Comme dit plus haut, Philly ne peut pas faire pire l’an prochain. Avec tout le monde de retour en pleine forme, les Sixers peuvent et surtout doivent retrouver les premières places à l’Est. Daryl Morey et Nick Nurse ont pu sauver leurs postes cette saison, mais une nouvelle année galère pourrait faire tomber des têtes en Pennsylvanie et pas que dans les bureaux. Attention à une possible fin de cycle.

Source stats : TrashTalk