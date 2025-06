Trae Young et Darius Garland dans le viseur des Kings ?

Après avoir perdu De’Aaron Fox cette saison, les Kings voudraient mettre la main sur un nouveau meneur All-Star. Selon des bruits de couloir, Sacramento apprécie les profils de Darius Garland et Trae Young.

Qu’il est loin le temps où Sacramento pouvait compter sur De’Aaron Fox mais aussi Tyrese Haliburton en tant que créateurs. De deux meneurs de grande qualité, les Kings sont désormais passés à zéro, avec Malik Monk pour dépanner en attendant. Pourtant, les Kings ne renoncent pas à l’idée de mettre la main sur un meneur All-Star durant l’été. Selon l’insider Grant Afseth, les Kings sont intéressés par deux très bons joueurs.

Le premier est Darius Garland. Titulaire indiscutable chez les Cavs, le guard a vu son nom revenir dans la colonne des rumeurs et certains pensent que Cleveland ne ferme pas totalement la porte à un départ de son joueur. Un scénario loin d’être acté, surtout que ce dernier va passer quelques mois à l’infirmerie et il pourrait manquer le début de la prochaine saison. Le genre d’info qui peut refroidir plus d’un GM.

Autre nom sorti du chapeau, celui de Trae Young. Le meneur star des Hawks est régulièrement annoncé dans les rumeurs de départ. Avec Atlanta qui tarde à mettre en place une équipe compétitive, la possibilité de voir Ice Trae mettre les voiles est réelle. Reste à connaître les plans des Hawks le concernant. Afseth explique notamment que certaines discussions ont eu lieu entre les Kings et les Hawks concernant le meneur, mais qu’elles ont vite terminé dans une impasse. Young est encore sous contrat pour deux ans avec les Hawks mais il peut tester le marché en 2026 en renonçant à sa player option. Le joueur pourrait aussi prolonger cet été en Géorgie, lui qui est éligible à un deal de 4 ans et 229 millions de dollars.

Source texte : Grant Afseth