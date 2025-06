Une semaine après avoir été viré par les Knicks, Tom Thibodeau a tenu à remercier les fans de New York. C’est l’instant émotion du jour.

On a beau le critiquer, envoyer punchline après punchline sur ses rotations et sa gestion rugueuse des temps de jeu, Thibodeau reste un grand nom parmi les coachs NBA.

Le Thibs a réussi l’exploit de ramener ces Knicks maudits sur toute la décennie 2010 à une première Finale de Conférence en 25 ans. S’il ne sera pas la cerise sur un gâteau de succès, Tom Thibodeau en est incontestablement une des fondations.

C’est donc tout naturellement que le coach américain s’est adressé une dernière fois dans une lettre aux fans de la Grosse Pomme après son licenciement. En un mot : gratitude.

“Merci

À la meilleure ville du monde avec les meilleurs fans du monde : merci.

Quand j’ai été embauché en 2020, j’ai dit que c’était le job de mes rêves. Merci à nos joueurs et notre coaching staff qui ont donné tout ce qu’ils avaient, et à tous ceux qui rendent cette franchise si spéciale. Je suis fier de tout ce que nous avons accompli ensemble, dont quatre qualifications en Playoffs et un parcours jusqu’en finale de Conférence Est cette année – notre première en 25 ans.

À tous les fans, merci d’avoir cru en moi et de m’avoir suivi dès le premier jour. Vous voir supporter notre équipe et enflammer le Garden avec cette énergie incomparable est quelque chose que je n’oublierai jamais.

Gratitude et respect,

Tom Thibodeau”