Les Hornets et le Heat vont lancer les hostilités ce soir avec le premier match du Play-in Tournament (1h30), synonyme d’élimination en cas de défaite. Charlotte veut poursuivre sa magnifique deuxième partie de saison, face à une équipe de Miami qui ne s’est jamais fait sortir à ce stade de la compétition.

Le Heat et le Play-in Tournament, c’est une grande histoire d’amour.

Miami jouera les barrages pré-Playoffs pour la quatrième année de suite, et à chaque fois la bande d’Erik Spoelstra a survécu pour décrocher son ticket.

2023 : le Heat s’est qualifié en tant que huitième, avant de faire un parcours légendaire jusqu’en Finales NBA. 2024 : idem, avant de sortir au premier tour suite à la blessure de Jimmy Butler. 2025 : deux victoires coup sur coup face aux Bulls et aux Hawks, pour ensuite se faire rouler dessus par les Cavs.

Tout ça pour dire que le Heat sait comment gagner un match couperet au play-in tournament. Ça vaut ce que ça vaut, mais cette expérience peut servir contre une équipe des Hornets aussi jeune qu’excitante.

🚨OFFICIEL : HORNETS – HEAT AU PLAY-IN TOURNAMENT !

Charlotte veut capitaliser sur une superbe année 2026, l’heure du grand frisson d’une aventure en Playoffs ?

Il faudra éliminer le Heat pour y parvenir, rendez-vous mercredi soir pour le match 9-10 de l’Est ! pic.twitter.com/LG2Pzr6Wfq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Les Hornets, c’est la belle histoire de la deuxième partie de saison NBA : bilan de 28 victoires – 10 défaites sur les 38 derniers matchs de régulière, autant dire que c’est du sérieux ! Du sérieux, mais surtout beaucoup de fun. On parle d’une équipe qui possède la 5e meilleure attaque NBA cette saison (et 11e défense), qui a trouvé un magnifique équilibre collectif des deux côtés du terrain, combinant qualités athlétiques et banderilles de loin.

Comme un symbole, le rookie Kon Knueppel et le meneur LaMelo Ball ont terminé la saison respectivement premier et deuxième au nombre de 3-points marqués (273, 272), ce qui fait d’eux les nouveaux Splash Brothers de la NBA. Autre symbole, la magnifique progression du Frenchie Moussa Diabaté dans les raquettes, ou encore un Brandon Miller qui a retrouvé la santé.

Mais désormais, tous ces gars-là veulent voir plus loin. Parce que ces Hornets ont clairement les moyens de faire du bruit à partir de mi-avril.

« Ils ont de la vitesse, de la taille sur les différents postes. Ils ont tout simplement progressé, Coach Lee a fait un bon boulot pour les amener à adhérer à son système et à traverser les difficultés pour ensuite trouver le bon rythme de croisière. […] Il faut qu’on soit au top avec notre défense, surtout pour les ralentir en transition. » – Erik Spoelstra, coach de Miami

Les Hornets ont explosé le Heat 136-106 lors de leur dernier affrontement en saison régulière il y a un mois, une défaite qui a notamment mis en lumière les galères défensives de Miami lors des ultimes semaines. Certes, Bam Adebayo et ses copains ont remporté leurs trois autres matchs face aux Frelons – adversaires de division – cette année, mais le momentum est assez clairement en faveur de Charlotte.

Dans un match couperet où les deux équipes seront (quasiment) au complet, Buzz City devrait vibrer comme rarement. Qui gardera espoir pour aller en Playoffs ? Et qui partira en vacances à Cancun ? Réponse à partir de 1h30.