7 victoires de suite pour les Hornets, une première depuis… 2016 !

En s’imposant face aux Pelicans hier soir, les Hornets ont continué à surfer sur leur magnifique dynamique de début 2026. Cela fait désormais sept victoires de suite pour Charlotte, la meilleure série de la franchise en une décennie !

« Buzz City » is BACK !

Magic, Wizards, Sixers, Grizzlies, Mavs, Spurs, Pelicans, tous ont été piqués par des Frelons qui n’en finissent plus d’impressionner. Une série de sept victoires à laquelle il faut ajouter de gros succès sur les terres des Nuggets (+23), des Lakers (+18), du Jazz (+55 !!) et surtout du champion en titre Oklahoma City (+27).

Les Hornets représentent peut-être la plus belle histoire de ce début d’année civile en NBA. On est passés d’une franchise qui a l’habitude d’être une punchline (mauvais résultats, gestion chelou, faits divers…) à une équipe « League Pass » (fun à voir jouer, sans forcément gagner beaucoup de matchs) qui s’est ensuite transformée en machine à gagner. Personne, fin 2025, n’imaginait les Hornets comme pouvant devenir l’équipe la plus chaude de la Ligue. Pourtant, on y est.

LaMelo Ball montre qu’il peut être un meneur à la fois flashy et sérieux, le sniper Kon Knueppel joue comme un vétéran tout en défiant Cooper Flagg pour le titre de Rookie de l’Année, l’athlétique Brandon Miller est en bonne santé et vient même de remporter un titre de Joueur de la semaine, tandis que Moussa Diabaté enchaîne les chantiers dans la raquette jusqu’à challenger Victor Wembanyama.

Mais plus que les individualités, c’est surtout la manière avec laquelle le coach Charles Lee fait jouer tout ce beau monde ensemble qui fait des Hornets une équipe kiffante, cohérente, et performante des deux côtés du terrain. Il y a du playmaking, des connecteurs, du shooting, des qualités athlétiques et une énergie contagieuse qui se dégage de ce groupe, parfaitement complémentaire. « Rythme », « mouvement », « polyvalence » et surtout « FUN » sont autant de mots qui caractérisent les Frelons. On peut aussi ajouter « résilience », Charlotte réalisant un come-back de 22 points hier face aux Pels.

« C’est leur esprit d’équipe. C’est le travail qu’ils accomplissent ensemble chaque jour. Ce groupe a vraiment trouvé la bonne formule… C’est un vrai plaisir à regarder. » – Charles Lee

La stat qui tue : le cinq Ball – Knueppel – Miller – Bridges – Diabaté possède un net rating de… +32,1 points en 176 minutes de jeu (source NBA.com), c’est tout simplement le meilleur chiffre de toute la NBA pour une combinaison de cinq joueurs ayant disputé minimum 100 minutes ensemble. Le bilan des Hornets avec ce cinq majeur ? 13 victoires en 14 matchs.

Hornets head coach Charles Lee running around the locker room wearing a construction hat after the W. 🤣🤣

Vibes are at an all-time high in Charlotte

