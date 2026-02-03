Giannis Antetokounmpo frileux à l’idée de rejoindre les Warriors ?

Voilà un petit caillou dans la chaussure de Golden State au pire moment. Alors que les rumeurs s’intensifient autour d’un départ de Giannis Antetokounmpo avant la deadline, un écho venu des coulisses refroidit la piste californienne : l’idée de rejoindre les Warriors ne ferait pas forcément rêver le Grec.

D’après les infos relayées par Jake Fischer (The Stein Line), certaines personnes au sein de la ligue pensent que Giannis Antetokounmpo pourrait être rebuté par un effectif jugé vieillissant — autour de Stephen Curry (37 ans) — et par la pression narrative qui accompagne le fait de s’aligner avec le Chef, à l’image de ce qu’a pu vivre Kevin Durant dans la Bay Area, quelques années auparavant.

En clair : avant de sortir la grosse artillerie (picks + jeunes, dont Jonathan Kuminga qui est souvent cité côté Warriors), Golden State veut s’assurer que bazarder tout son avenir permettra de signer le Grec sur le long terme (si tenté qu’un trade puisse aboutir).

À ce stade, rien d’officiel et encore moins une prise de position publique du Greek Freak. Mais dans une ligue où la moindre hésitation peut faire capoter un all-in, ce genre de bruit peut suffire à changer la température d’un dossier.

Pour rappel, la Trade Deadline est prévue pour ce jeudi soir à 21h heure française, alors les choses vont encore bouger.

Source : Jake Fischer