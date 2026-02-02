NBA Trade Deadline 2026 : la liste de tous les transferts !
Le 02 févr. 2026 à 17:33 par Hisham Grégoire
Nous y sommes, l’un de nos moments favoris de la saison : la NBA Trade Deadline. C’est le genre de période où chaque coup de vibreur de nos téléphones provoque une grosse montée d’adrénaline. Qui va se faire transférer d’ici jeudi soir ? Par ici pour suivre toutes les transactions en direct !
Rappel : la Trade Deadline est à suivre en direct avec le média préféré de ton joueur préféré, sur les différents réseaux de TrashTalk, ainsi que sur Twitch jeudi soir !
Jeudi 8 janvier 2026
- Direction Wizards : Trae Young
- Direction Hawks : CJ McCollum, Corey Kispert
Dimanche 1 Février 2026
- Direction Cavaliers : Keon Ellis, Dennis Schröder
- Direction Kings : De’Andre Hunter
- Direction Bulls : Dario Saric, un second tour de 2027 (via Nuggets), un second tour de 2029 (via Kings)
- Direction Hawks : Duop Reath, un second tour de 2027, un second tour de 2030 (via Knicks)
- Direction Blazers : Vit Krejci
