NBA Trade Deadline 2026 : la liste de tous les transferts !

Nous y sommes, l’un de nos moments favoris de la saison : la NBA Trade Deadline. C’est le genre de période où chaque coup de vibreur de nos téléphones provoque une grosse montée d’adrénaline. Qui va se faire transférer d’ici jeudi soir ? Par ici pour suivre toutes les transactions en direct !

Rappel : la Trade Deadline est à suivre en direct avec le média préféré de ton joueur préféré, sur les différents réseaux de TrashTalk, ainsi que sur Twitch jeudi soir !

🚨 RENDEZ-VOUS IMMANQUABLE !!!

🔸 CE JEUDI SOIR

🔸 À 19H00

🔸 SUR NOTRE CHAÎNE TWITCH

LA NBA TRADE DEADLINE 2026, COMMENTÉE EN DIRECT SUR LE CANAPÉ TRASHTALK !! 🍿🍿

ON VOUS ATTEND NOMBREUX !! 😈

➡️ https://t.co/agZWRvIjBb pic.twitter.com/apFxDe3NJ7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2026

Jeudi 8 janvier 2026

Dimanche 1 Février 2026

Source texte : NBA