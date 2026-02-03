C’est la bombe de la nuit : James Harden veut quitter les Clippers avant la trade deadline de jeudi soir. Parmi les candidats bien placés pour le récupérer ? Cleveland, qui pourrait lâcher Darius Garland en échange.

Selon Shams Charania d’ESPN, les Cavs font en effet partie des équipes qui montrent le plus d’intérêt concernant un transfert de James Harden. Chris Mannix de Sports Illustrated déclare même que Cleveland et les Clippers ont eu des discussions avancées autour d’un échange entre le Barbu et le meneur des Cavs Darius Garland.

Oh oh. Selon @SIChrisMannix, les Clippers et les Cavaliers ont eu des « discussions avancées » autour d’un échange James Harden – Darius Garland… 👀 pic.twitter.com/2Lx4GSyatW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Deux éléments importants à avoir en tête : 1) Harden et Garland possèdent quasiment le même salaire (39 millions de dollars), ce qui facilite un potentiel transfert entre deux équipes qui n’ont pas de flexibilité financière. 2) Harden peut dire non à n’importe quel transfert cette saison (car il a prolongé aux Clippers cet été après avoir décliné une player option).

Les discussions entre les Cavs et les Clippers semblent montrer un intérêt d’Harden pour l’Ohio, où il pourrait essayer de gagner son premier titre en carrière. On sait aussi que Ramesse cherche une grosse extension de contrat à la fin de son deal actuel (il a une player option à 42 millions sur l’an prochain, mais seulement garantie à hauteur de 13 millions), mais difficile aujourd’hui de lire les intentions de Cleveland à ce sujet. Les Cavaliers – seule équipe NBA au-dessus du second apron – pourrait faire ce deal pour alléger leur masse salariale d’ici 2027-28 (le contrat actuel d’Harden se termine avant celui de Garland, voir plus bas).

Ce qui est sûr, c’est que la franchise des Cavs se montre agressive pour se renforcer à la deadline afin de retrouver le haut de tableau à l’Est, après une première partie de saison décevante et marquée notamment par les problèmes de blessure de Garland. Des bobos qui ne font visiblement pas peur aux Clippers, intéressés par le meneur de 26 ans qui est sous contrat jusqu’en 2028. Une arrivée de Darius réduirait néanmoins la flexibilité financière de l’équipe californienne à l’été 2027.

À l’heure de ces lignes, les discussions entre Cleveland et Los Angeles bloqueraient autour de l’intégration de picks de draft dans le deal, demandés par les Cavaliers pour compenser la différence d’âge entre Garland (26 ans) et Harden (36 ans).