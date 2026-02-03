Transfert : James Harden devrait quitter les Clippers d’ici jeudi soir !

La NBA n’arrête jamais de nous surprendre. Alors que James Harden semblait bien à Los Angeles et qu’il réalise une superbe saison avec les Clippers, Shams Charania nous apprend que les deux camps travaillent ensemble pour trouver un transfert avant la Trade Deadline.

Les Los Angeles Clippers ne vivront donc jamais une saison normale. Alors qu’ils revenaient dans la Course aux Playoffs grâce à un duo séduisant Kawhi Leonard – James Harden, la structure de l’équipe devrait exploser dans les heures à venir.

Selon Shams Charania, la franchise de Steve Ballmer et le Barbu discutent ensemble afin de lui trouver une nouvelle maison avant la Trade Deadline de ce jeudi.

Shams Charania confirme que James Harden est en partance ! 👀 https://t.co/IJHt8LoUgb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

James Harden a déjà changé de franchise en cours de saison à deux reprises dans sa carrière : des Rockets aux Nets, fin 2020, puis des Nets aux Sixers, début 2022.

Donc si je récapitule :

Décembre 2020, Harden demande à être transféré de Houston

Janvier 2022, Harden demande à être transféré de Brooklyn

Juin 2023, Harden demande à être transféré de Philadelphie

Février 2026, Harden demande à être transféré des Clippers

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Mais cette annonce fait partie des plus surprenantes de toutes. Le meneur de jeu réalise un début de saison très impressionnant avec plus de 25 points et 8 passes décisives de moyenne et les Clippers ne faisaient que grimper dans la hiérarchie de la Conférence Ouest avec 17 victoires sur les 21 derniers matchs. Aucun bruit de couloir ne sortait autour d’un mal-être du joueur.

Une franchise semble être en pôle position pour récupérer James Harden : les Cleveland Cavaliers. Selon Chris Mannix, il y a eu des « discussions avancées » autour d’un échange avec Darius Garland. Le voir aider Donovan Mitchell dans le back-court tout en envoyant Evan Mobley et Jarrett Allen au cercle pourrait être très intéressant, mais pour le moment rien n’est décidé… si ce n’est la fin de son aventure dans la Cité des Anges.

Source texte : Shams Charania, Chris Mannix