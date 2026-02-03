Seulement trois Français étaient sur les parquets de NBA cette nuit et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas brillé. Rudy Gobert est tout de même passé proche du double-double face aux Grizzlies.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Pelicans : 102-95 (stats)

– Pelicans : 102-95 (stats) Pacers – Rockets : 114-118 (stats)

: 114-118 (stats) Grizzlies – Wolves : 137-128 (stats)

– Wolves : 137-128 (stats) Clippers – Sixers : 113-128 (stats)

Moussa Diabaté

Le pivot des Charlotte Hornets n’a pas été très influent au scoring, mais a apporté son activité habituelle dans la raquette face aux Pelicans. 2 points, 9 rebonds et 2 passes décisives à 1/2 au tir pour lui, septième victoire consécutive pour son équipe.

Rudy Gobert

Nouveau match tout proche du double-double pour Rudy Gobert face aux Memphis Grizzlies, mais très mauvaise défaite des siens. 7 points, 10 rebonds et 2 contre à 3/5 au tir et 1/2 aux lancers. Seulement 25 minutes de jeu néanmoins.

only the 26th player in NBA history with 1,800 blocks. ❌ pic.twitter.com/UjrERZObHa

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 3, 2026

Nicolas Batum

2 rebonds, 2 passes décisives et 2 tirs à 3-points manqués en 14 minutes pour l’ancien capitaine des Bleus face à son ancienne équipe des Clippers.

