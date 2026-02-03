La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert n’empêche pas la défaite des Wolves
Le 03 févr. 2026 à 06:34 par Robin Wolff
Seulement trois Français étaient sur les parquets de NBA cette nuit et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas brillé. Rudy Gobert est tout de même passé proche du double-double face aux Grizzlies.
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Pelicans : 102-95 (stats)
- Pacers – Rockets : 114-118 (stats)
- Grizzlies – Wolves : 137-128 (stats)
- Clippers – Sixers : 113-128 (stats)
Moussa Diabaté
Le pivot des Charlotte Hornets n’a pas été très influent au scoring, mais a apporté son activité habituelle dans la raquette face aux Pelicans. 2 points, 9 rebonds et 2 passes décisives à 1/2 au tir pour lui, septième victoire consécutive pour son équipe.
Rudy Gobert
Nouveau match tout proche du double-double pour Rudy Gobert face aux Memphis Grizzlies, mais très mauvaise défaite des siens. 7 points, 10 rebonds et 2 contre à 3/5 au tir et 1/2 aux lancers. Seulement 25 minutes de jeu néanmoins.
only the 26th player in NBA history with 1,800 blocks. ❌ pic.twitter.com/UjrERZObHa
— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 3, 2026
Nicolas Batum
2 rebonds, 2 passes décisives et 2 tirs à 3-points manqués en 14 minutes pour l’ancien capitaine des Bleus face à son ancienne équipe des Clippers.
Le programme de ce soir :
- 1h : Pistons – Nuggets
- 1h : Pacers – Jazz
- 1h : Wizards (Alexandre Sarr, Bilal Coulibaly) – Knicks (Mohamed Diawara, Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet)
- 1h30 : Nets (Nolan Traoré) – Lakers
- 1h30 : Heat – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 2h : Mavericks – Celtics
- 2h : Bucks – Bulls
- 2h : Thunder (Ousmane Dieng) – Magic (Noah Penda)
- 4h : Warriors – Sixers
- 5h : Blazers (Rayan Rupert, Sidy Cissoko) – Suns