Résumé NBA de la nuit : les Sixers en démonstration face aux Clippers

Le 03 févr. 2026 à 06:39 par Robin Wolff

Tyrese Maxey Sixers 5 avril 2024
Source image : NBA League Pass

Quatre matchs ont eu lieu en NBA cette nuit et si une équipe a impressionné, ce sont sans doute les Philadelphia Sixers. Ils ont profité de l’absence (peut-être définitive) de James Harden pour largement s’imposer chez les Los Angeles Clippers.

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Pelicans : 102-95 (stats)
  • Pacers – Rockets : 114-118 (stats)
  • Grizzlies – Wolves : 137-128 (stats)
  • Clippers – Sixers : 113-128 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

KAWHI LEONARD POSTER —

RISE UP. 🔥😤

pic.twitter.com/IkkYjyfLXb

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 3, 2026

Le programme de ce soir :

  • 1h : Pistons – Nuggets
  • 1h : Pacers – Jazz
  • 1h : Wizards – Knicks
  • 1h30 : Nets – Lakers
  • 1h30 : Heat – Hawks
  • 2h : Mavericks – Celtics
  • 2h : Bucks – Bulls
  • 2h : Thunder – Magic
  • 4h : Warriors – Sixers
  • 5h : Blazers – Suns
