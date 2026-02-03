Résumé NBA de la nuit : les Sixers en démonstration face aux Clippers
Le 03 févr. 2026 à 06:39 par Robin Wolff
Quatre matchs ont eu lieu en NBA cette nuit et si une équipe a impressionné, ce sont sans doute les Philadelphia Sixers. Ils ont profité de l’absence (peut-être définitive) de James Harden pour largement s’imposer chez les Los Angeles Clippers.
Les résultats de la nuit :
- Hornets – Pelicans : 102-95 (stats)
- Pacers – Rockets : 114-118 (stats)
- Grizzlies – Wolves : 137-128 (stats)
- Clippers – Sixers : 113-128 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Septième victoire consécutive pour les Charlotte Hornets ! La franchise de Caroline du Nord poursuit sa belle dynamique grâce, notamment, aux 24 points et 8 rebonds de LaMelo Ball.
- Alperen Sengun n’a pas du tout apprécié être oublié pour le All-Star Game et s’est défoulé face aux Pacers avec 39 points et 16 rebonds dont 7 offensifs.
- Les Grizzlies se sont, étonnamment, baladés face aux Wolves malgré 39 points d’Anthony Edwards. Fin d’une série de 6 défaites consécutives. Jaren Jackson Jr a été bon, tout comme le banc de touche des Oursons.
- James Harden n’était pas là pour « raison personnelles » face aux Sixers, mais a finalement demandé son transfert.
- Sans lui, les Clippers se sont largement inclinés face aux Sixers d’un surprenant Dominik Barlow (26 points et 16 rebonds.
Le highlight de la nuit :
KAWHI LEONARD POSTER —
RISE UP. 🔥😤
— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 3, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Pistons – Nuggets
- 1h : Pacers – Jazz
- 1h : Wizards – Knicks
- 1h30 : Nets – Lakers
- 1h30 : Heat – Hawks
- 2h : Mavericks – Celtics
- 2h : Bucks – Bulls
- 2h : Thunder – Magic
- 4h : Warriors – Sixers
- 5h : Blazers – Suns