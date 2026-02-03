Beaucoup de monde était surpris qu’Alperen Sengun ne soit pas sélectionné pour le All-Star Game 2026 et lui le premier. Face aux Pacers, le pivot turc a voulu se défouler après cette injustice avec 39 points et 16 rebonds.

Malgré une belle deuxième mi-temps de Pascal Siakam et un money-time agressif de Bennedict Mathurin, les Pacers n’ont jamais réussi à recoller au score face aux Houston Rockets. Ils se sont inclinés 108 à 104, la faute, notamment, à une performance de All-Star d’Alperen Sengun.

Le pivot a pris, plus que jamais, la responsabilité de hub offensif en l’absence de Kevin Durant. Le ballon est passé dans ses mains toute la soirée et son influence n’a fait qu’augmenter, même s’il a fait peur à son équipe en manquant trois lancers-francs dans les derniers instants. Mais lors des 46 premières minutes, il a été irréprochable avec 39 points, 16 rebonds et 5 passes décisives à 13/25 au tir et 13/18 aux lancers.

Je crois qu’Alperen Sengun n’a pas apprécié sa non-sélection au All-Star Game :

🔸39 points (13/25 au tir)

🔸16 rebonds (7 offensifs)

🔸5 passes décisives

🔸13/18 aux lancers-francs

Le plus gros absent de l’événement ? 🤔 pic.twitter.com/bwyXTfdFUP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2026

Alperen Sengun avait de bonnes raisons de se montrer après avoir été oublié par les coachs NBA pour le All-Star Game 2026. Il est considéré comme un des plus gros oublis de la liste et l’a prouvé à la première occasion.

La bonne nouvelle pour lui, c’est que Giannis Antetokounmpo va sûrement manquer l’événement et qu’Adam Silver devra alors désigner un autre joueur pour faire partie de la Team World. Le nom du pivot turc semble, de loin, être le plus indiqué.

Les Houston Rockets restent sur 8 victoires lors des 10 derniers matchs et tenteront de poursuivre cette belle dynamique dès mercredi soir, à domicile, face aux Boston Celtics.