Giannis Antetokounmpo : les offres du Heat et des Warriors révélées

Le Heat et les Warriors font partie des favoris pour potentiellement acquérir Giannis Antetokounmpo dans un transfert avant la trade deadline de ce jeudi. Les offres des deux franchises ont été révélées.

C’est le Miami Herald, toujours bien informé, qui a balancé le package proposé par le Heat aux Bucks.

L’offre potentielle du Heat pour récupérer Giannis Antetokounmpo, selon le @MiamiHerald :

🔸 Tyler Herro

🔸 Kel’el Ware

🔸 Le contrat expirant de Terry Rozier

🔸 Jeunes joueurs (Jaime Jaquez ? )

🔸 2 picks de premier tour (2030, 2032)

🔸 3 swaps premier tour (2026, 2029, 2031)… pic.twitter.com/kjNnuJUccu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2026

Un arrière All-Star en 2025, un jeune pivot rempli de promesse, de la flexibilité financière avec le contrat de Rozier (si la NBA accepte qu’il soit transféré, lui qui est impliqué dans un scandale de paris sportifs), un ou plusieurs jeunes joueurs et enfin du capital draft, cela peut pousser Milwaukee à réfléchir.

D’après le Miami Herald, le Heat pourrait même essayer de bricoler pour pouvoir envoyer aux Bucks un troisième pick de premier tour de draft, afin de se positionner encore plus sur le dossier. La franchise de Pat Riley semble avant tout en concurrence avec les Warriors, prêts à faire « all-in » pour Giannis en lâchant quatre choix de premier tour de draft, en plus de jeunes joueurs et l’une de leurs stars (Jimmy Butler ou Draymond Green).

Selon @ClutchPoints, les Warriors sont l’équipe la plus agressive sur le dossier Giannis.

Golden State serait prêt à faire « All-in » en lâchant :

– 4 choix de premier tour de draft + pick swaps

– Jimmy Butler ou Draymond Green

– jeunes joueurs : Kuminga, Moody, Podziemski pic.twitter.com/7nwMD9740K

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2026

Miami ou Golden State, quelle offre est la plus alléchante pour les Bucks ? On aura peut-être la réponse d’ici jeudi soir !