Programme NBA : les Clippers reçoivent les Sixers à 4h !
Le 02 févr. 2026 à 18:54 par Hisham Grégoire
On commence la semaine en douceur avec quatre petits matchs au programme NBA dont une belle affiche en fin de soirée. Les Clippers, l’une des équipes les plus chaudes du moment, retrouve les Sixers à 4h.
Le programme NBA du soir
- 21h : Hornets – Pelicans
- 1h : Pacers – Rockets
- 1h30 : Grizzlies – Wolves
- 4h : Clippers – Sixers
L’affiche à ne pas rater : Clippers – Sixers
James Harden (peut-être) et Nico Batum reçoivent leurs anciens coéquipiers des Sixers, Kawhi Leonard et Joël Embiid seront sûrement fachés de leur non sélection au All-Star game et voudront faire passer un message. Bref, suffisamment de story-telling autour de cette rencontre pour nous pousser à cliquer dessus.
📲 https://t.co/gOBot1QnHJ pic.twitter.com/hqKPrDByCa
— NBA (@NBA) February 2, 2026
Les Français en lice
- Moussa Diabaté face aux Pelicans
- Rudy Gobert et Joan Beringer affrontent les Grizzlies
- Nicolas Batum retrouve les Sixers