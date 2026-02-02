Programme NBA : les Clippers reçoivent les Sixers à 4h !

On commence la semaine en douceur avec quatre petits matchs au programme NBA dont une belle affiche en fin de soirée. Les Clippers, l’une des équipes les plus chaudes du moment, retrouve les Sixers à 4h.

Le programme NBA du soir

21h : Hornets – Pelicans

1h : Pacers – Rockets

1h30 : Grizzlies – Wolves

4h : Clippers – Sixers

L’affiche à ne pas rater : Clippers – Sixers

James Harden (peut-être) et Nico Batum reçoivent leurs anciens coéquipiers des Sixers, Kawhi Leonard et Joël Embiid seront sûrement fachés de leur non sélection au All-Star game et voudront faire passer un message. Bref, suffisamment de story-telling autour de cette rencontre pour nous pousser à cliquer dessus.

WIN STREAKS TESTED IN 4-GAME MONDAY SLATE ‼️

▪️ MIN seeks 5th straight W vs. MEM

▪️ PHI seeks 4th straight W vs. LAC (17-4 in L21)

▪️ CHA seeks 7th straight W vs. NOP

▪️ HOU, IND both seek 3rd straight W

📺 Peacock & NBA League Pass

📲 https://t.co/gOBot1QnHJ pic.twitter.com/hqKPrDByCa

— NBA (@NBA) February 2, 2026

Les Français en lice

Moussa Diabaté face aux Pelicans

Rudy Gobert et Joan Beringer affrontent les Grizzlies

Nicolas Batum retrouve les Sixers

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici