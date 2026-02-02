La semaine des Français en NBA : Moussa Diabaté vole la vedette à Wemby !

Le 02 févr. 2026 à 18:49 par Hisham Grégoire

Nouvelle semaine, nouveau tour d’horizon de la colonie Française en NBA. Moussa Diabaté continue son ascension avec des Hornets qui cartonnent, Alex Sarr a livré une nouvelle grosse semaine, malgré une adresse capricieuse, on vous résume tout !

Moussa Diabaté en taille patron dans la peinture

Rebonds, dissuasion, présence… et quelques points qui vont bien avec. Avec les Charlotte Hornets, Moussa Diabaté a signé une semaine spectaculaire, ponctuée par un duel remporté face à son confrère Victor Wembanyama.

Regardez moi ces highlights de Moussa Diabate face aux Spurs, svp. pic.twitter.com/mADmznl45v

Bilan semaine (4 matchs) : 13 points à 73,5% au tir, 33,3% aux lancers, 9,8 rebonds, 2,8 passes, 1,3 contre

Meilleur match @ Memphis Grizzlies : 18 points, 19 rebonds, 2 interceptions en 33 minutes

Moins bon match @ Dallas Mavericks : 10 points, 5 rebonds en 20 minutes

Alexandre Sarr a sorti le match qui fait tourner les têtes

Alex Sarr s’est régalé cette semaine. Un double-double de moyenne avec presque 2 interceptions et 4 contres, l’intérieur Français a réalisé un chantier dans les raquettes adverses. Seul petit bémol : une adresse capricieuse mais qui reste perfectible.

Alex Sarr was EVERYWHERE on the floor tonight!

🇫🇷 29 PTS

🇫🇷 12 REB (6 OREB)

🇫🇷 6 BLK

🇫🇷 @WashWizards W

He’s the first Wizard to record 25+ PTS/10+ REB/5+ BLK in a game since JaVale McGee on Mar. 27, 2011! pic.twitter.com/79U0mdHutn

Bilan semaine (3 matchs) : 20,3 points à 44,6% au tir, 26,7% à trois points, 77,8% aux lancers, 11,7 rebonds, 3,3 passes, 2,7 contres, 1,7 interception

Meilleur match vs Portland Trail Blazers : 29 points, 12 rebonds, 6 contres, 2 interceptions en 39 minutes

Moins bon match vs Los Angeles Lakers : 16 points, 6 rebonds, 5 passes en 29 minutes

Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly : la défense, encore la défense, toujours la défense

Wemby, la routine… qui n’a rien de normal

Avec les San Antonio Spurs, Victor continue d’empiler des matchs où la feuille de stats ressemble à un rappel : oui, il existe des soirs où contester au cercle devient une mission impossible.

VICTOR WEMBANYAMA IN 29 MIN (!!!)

28 PTS, 16 REB, 5 BLKS, 3 AST, 2 STLS, 8/15 FG pic.twitter.com/tebOstDNyM

Bilan semaine (3 matchs) : 23 points à 48,8% au tir, 79,4% aux lancers, 10,7 rebonds, 2 passes, 3,3 contres

Meilleur match @ Houston Rockets : 28 points, 16 rebonds, 5 contres en 36 minutes

Moins bon match @ Charlotte Hornets : 16 points en 34 minutes

Coulibaly, retour et polyvalence

À Washington, Coulibaly a retrouvé le parquet après une courte absence liée au bas du dos, et il a immédiatement remis ses habitudes : défendre, courir, et apporter des petites choses un peu partout.

Bilan semaine (4 matchs) : 8,8 points à 42,9% au tir, 12,5% à trois points, 90,9% aux lancers, 4,5 rebonds, 3,3 passes, 1 contres, 1,5 interception

Meilleur match vs Sacramento Kings : 15 points, 1 rebond, 3 passes, 2 interceptions en 21 minutes.

Moins bon match vs Los Angeles Lakers : 7 points, 2 rebonds, 2 passes en 24 minutes.

Rudy Gobert dans sa zone de confort

Pas besoin d’un feu d’artifice tous les soirs : quand Gobzilla est dans son rythme, il verrouille la raquette et garantit un plancher au rebond. Avec les Wolves, Gobert a fait une semaine remplie de constance et de défense.

Rudy Gobert closeout + rim protection pic.twitter.com/r9PCiGtVga

Bilan semaine (4 matchs) : 11 points à 59,3% au tir, 46,2% aux lancers, 12,5 rebonds, 1,5 passes, 1,5 contres, 1,5 interception

Meilleur match vs Golden State Warriors : 15 points, 17 rebonds, 2 passes, 2 contres, 1 interception en 35 minutes

Moins bon match @ Dallas Mavericks : 6 points, 6 rebonds, 1 passe, 2 contres, 2 interceptions en 21 minutes.

Le point sur les rookies Maxime Raynaud et Nolan Traoré

Maxime Raynaud, la fin du Rookie Wall ?

Avec les Sacramento Kings, il a trouvé des fenêtres pour peser : un gros rebond, de la finition, et un match très solide au milieu de la semaine.

De retour dans le cinq majeur, Maxime Raynaud 🇫🇷 signe son 7è double-double de la saison vs Celtics :

🔹14 points

🔹14 rebonds (record égalé)

🔹6/7 au tirpic.twitter.com/7breg917ub

Bilan semaine (4 matchs) : 10 points à 72,7% au tir, 66,7% à trois points, 85,7% aux lancers, 7,5 rebonds, 0,5 passes, 0,8 contres

Meilleur match @ Boston Celtics : 14 points, 14 rebonds, 1 passe, 1 contre en 36 minutes

Moins bon match @ New York Knicks : 4 points, 3 rebonds en 15 minutes.

Traoré, les passes d’abord

Lui, c’est une semaine où l’empreinte se lit beaucoup dans la création. Aux Brooklyn Nets, il ne force pas : il organise, il sert, et il prend ce que le match lui laisse.

Bilan semaine (3 matchs) : 7 points à 40,9% au tir, 16,7% à trois points, 66,7% aux lancers, 1,7 rebonds, 4 passes, 1,3 contres.

Meilleur match @ Utah Jazz : 7 points, 2 rebonds, 6 passes, 2 contres en 26 minutes.

Moins bon match @ Detroit Pistons : 5 points, 1 rebond, 2 passes, 1 contre en 17 minutes.

Le retour de Zaccharie Risacher et la quête de rythme pour Tidjane Salaün

Zaccharie Risacher

Bonne nouvelle : retour sur le terrain avec les Atlanta Hawks après une absence liée au genou gauche (contusion osseuse).

Sa moyenne cette semaine : 7 points, 4 rebonds, 2 interceptions (1 match).

Tidjane Salaün

Bilan semaine (2 matchs) : 4,5 points à 57,1% au tir, 50% à trois points, 4,5 rebonds

Meilleur match vs Philadelphia 76ers : 7 points, 6 rebonds en 12 minutes

Moins bon match @ Dallas Mavericks : 2 points, 3 rebonds, 1 interception en 10 minutes.

On notera également qu’après la rencontre face aux Spurs, Tidjane a été de nouveau assigné en G-League. Difficile de savoir si ce sera de courte ou longue durée, mais son passage dans l’antichambre de la NBA lui avait fait beaucoup de bien en début de saison.

Les joueurs plus discrets

Avec les Portland Trail Blazers, c’est toujours la même équation : rotation mouvante, minutes qui vont et viennent… donc il faut marquer les esprits vite.

A noter que nos deux Français arrivent à une période charnière de la saison : un joueur signé en two-way contract ne peut pas jouer plus de cinquante matchs en NBA. Sidy Cissoko verra certainement son contrat converti en contrat garanti, Caleb Love également, ce qui veut dire que deux joueurs des Blazers devront quitter le navire. Pour l’heure nos deux Frenchies font ce qu’il faut pour être conservés, nous verrons ce que le management décide dans les prochaines semaines.

Rayan Rupert

Bilan semaine (4 matchs) : 4,3 points à 31,6% au tir, 30% à trois points, 100% aux lancers, 3,5 rebonds, 0,8 passes, 1,5 interception

Meilleur match @ Washington Wizards : 10 points, 6 rebonds, 1 passe, 5 interceptions en 19 minutes

Moins bon match @ New York Knicks : 0 points en 9 minutes.

hustlin’ at both ends of the court! pic.twitter.com/ZyrXLjvC88

Sidy Cissoko

Bilan semaine (4 matchs) : 8,5 points à 57,9% au tir, 41,7% à trois points, 63,6% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,3 passes, 0,3 contres, 1,3 interception

Meilleur match vs Cleveland Cavaliers : 15 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions en 32 minutes

Moins bon match @ Washington Wizards : 0 points, 1 interception en 15 minutes.

Nicolas Batum

Batman est toujours capable de remplir les cases sans bruit (adresse extérieure, rebonds, défense).