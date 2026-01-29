À Memphis, Moussa Diabaté vient de réaliser le meilleur match de sa jeune carrière. 18 points, 20 rebonds, une présence infernale au rebond offensif (8), et Charlotte repart du FedExForum avec une victoire nette 112-97.

Le box-score de la rencontre, c’est par ici

Dans le détail, ça raconte surtout un intérieur qui joue plus vite que les autres sur chaque tir raté : 8/9 au tir, 1/1 à trois points, et cette impression que la balle lui revenait automatiquement dès qu’elle quittait le cercle. Bonus : un +/- de +30 en 33 minutes, histoire de rappeler que ce carton n’est pas dans le vide.

FIRST HORNETS TRIPLE FOR MOUSSA DIABATE! 🫎

Et le chiffre qui fait plaisir : 20 rebonds, record en carrière en NBA. La soirée parfaite pour s’installer encore un peu plus dans le cinq majeur des Hornets… et pour pousser Charlotte à dépasser son total de victoires de la saison dernière (déjà 20 succès).

Moussa Diabaté a peut-être réussi le meilleur match de sa vie face aux Grizzlies :

🔹18 points (8/9 au tir)

🔹20 rebonds (career-high)

🔹8 rebonds offensifs !!!

🔹2 passes décisives

🔹2 interceptions

🔹1/1 à 3-points ???

