Ce match avait un parfum de dernière fois. À Cleveland, la salle a offert à LeBron James un accueil de héros et une vidéo hommage qui l’a fait craquer dès le premier quart-temps. Ensuite, sur le terrain, les Cavaliers ont appuyé sur l’accélérateur… très fort (129-99).

À la Rocket Arena, tout commence par un bruit de fond différent. Celui des retrouvailles. LeBron James revient à la maison et, à 41 ans, chaque passage dans son Ohio natal ressemble un peu plus à un chapitre qui se referme. Cleveland le sait, et joue la carte de l’émotion à fond : ovation, puis vidéo hommage à 7 minutes de la fin du 1er quart-temps.

Une vidéo hommage des Cavaliers pour LeBron James !

Sur l’écran : son run mythique de 25 points consécutifs face aux Pistons en finale de conférence 2007. LeBron essuie ses larmes avec une serviette, regard fixe, gorge serrée.

Un moment rare, d’autant que les Cavs rendent d’habitude hommage via 2016 (le titre) ou la Draft 2003 : là, c’est lorsque le King a mis Cleveland sur la carte.

Et puis, il faut rejouer au basket. Les Lakers démarrent fort (28-24 après 12 minutes), Cleveland répond, recolle, puis passe devant à la pause (57-55). Mais la bascule de la soirée, elle est au retour des vestiaires : 42 points des Cavaliers dans le 3e quart-temps, et un match qui devient une autoroute. À la fin du troisième, les locaux sont à +22… et ne perdront jamais cette avance (129-99).

Mais ce soir le résultat sportif est presque au second plan. Voir LeBron James les larmes aux yeux c’est très rare. La question est alors légitime : était-ce le dernier match du King sur ses terres…? Personne n’a la réponse mis à part l’intéréssé, mais l’image de la soirée est déjà gravée : Cleveland l’applaudit, Cleveland le remercie, et LeBron craque.