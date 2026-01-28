Giannis Antetokounmpo : les clés pour comprendre le dossier chaud de la trade deadline !

Seulement quelques heures depuis l’annonce par Shams Charania de la volonté des Bucks d’écouter les offres pour un transfert de Giannis Antetokounmpo, et déjà de multiples rumeurs de transfert ici et là, sur la planète basket. On fait un premier point, pour démêler le vrai du faux et prendre la température.

L’un des plus gros joueurs de la NBA actuelle rendu disponible sur le marché des transferts, ça fait forcément des émules. Insiders, journalistes, médias rapportent les uns après les autres les premiers échos entendus au sein de la ligue. Entre le vrai, le faux, le buzz, la réalité du dossier : on prend le temps de décortiquer les premiers développements du cas Giannis Antetokounmpo !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 28, 2026

Contractuellement, c’est comment Giannis ?

Giannis Antetokounmpo, c’est actuellement 112 millions restants à percevoir, jusqu’à l’été 2027, date d’activation de son année bonus (player option, il donc a le choix de pouvoir l’activer). Dans le pire des cas, l’équipe qui parviendrait à attirer Giannis dès cet hiver s’assurerait au mieux un an et demi de services avant de le perdre.

De quoi mettre en garde tout le monde : les Bucks vont forcément réclamer un lot d’une valeur sans doute inédite pour céder le double MVP. Il vaut donc mieux que cela se passe bien avec sa nouvelle équipe, et qu’on lui propose immédiatement un cadre très compétitif.

Deuxième information, et pas des moindres : le Greek Freak sera éligible à une extension maximale de 280 millions sur 4 ans à compter d’octobre prochain. Seule condition : avoir six mois d’ancienneté dans son équipe actuelle à la date de signature. En clair : il faut un transfert d’ici au 5 février pour que cela soit possible. Et c’est une donnée clé !

Cela implique aussi que l’équipe qui souhaite recruter Giannis n’ait pas énormément de contrats importants à négocier dans les années à venir. Ou alors, que cette équipe soit prête à faire des choix forts. On pense aux Spurs, qui comptent Victor Wembanyama, Stephon Castle et Dylan Harper sous contrats rookie actuellement. Toutefois, il y a fort à parier que l’un des deux derniers cités soit envoyé en contrepartie si un tel transfert venait à se matérialiser.

Sportivement et mentalement, dans quelle condition est le joueur ?

Particulièrement frustré depuis déjà plusieurs mois, blessé durant les dernières campagnes des Bucks en Playoffs, Giannis Antetokounmpo recherche avant tout – à 31 ans – un lieu où il peut gagner le basketball, façon de parler. Doc Rivers, transferts sans queue ni tête, horizon bouché… les motifs de colère du double MVP sont nombreux.

Actuellement blessé (mollet), le Grec ne sera pas disponible avant le mois de mars, et devrait vraisemblablement ne pas être sur pieds pour disputer le All-Star Game (15 février). En cas de transfert, l’équipe qui le récupère aura à peine plus d’un gros mois et demi pour le préparer aux Playoffs.

Quelles équipes se seraient déjà manifestées ?

C’est là que les choses deviennent plus floues, et plus volatiles. Depuis quelques heures, les rumeurs et les équipes mentionnées se multiplient. Pour autant, il faut tout prendre avec beaucoup de pincettes. On navigue à vue, avec des sources qui ne se valent pas toutes. Vous êtes prévenus, voici donc les noms sortis dans les divers médias américains à compter de la fin d’après-midi.

Selon plusieurs sources, quatre équipes auraient déjà manifesté leur intérêt pour Giannis Antetokounmpo. Knicks, Heat, Warriors et Raptors seraient donc dans la course. Pour chaque équipe, les sources à l’origine de l’information sont mentionnées et consultables.