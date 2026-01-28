Fin de saison pour Steven Adams (Rockets), opéré à la cheville

Gros coup dur pour les Rockets, qui devront finir la saison sans Steven Adams, qui a subi une opération à la cheville gauche et sera indisponible jusqu’à l’automne prochain, selon Shams Charania.

Un joueur sympathique, particulièrement apprécié des fans. Steven Adams ne jouera malheureusement plus cette saison, après avoir subi une opération à la cheville gauche. Cette annonce est une bien mauvaise nouvelle pour les Rockets, qui comptaient sur le pivot comme membre fort de l’effectif tant sur le terrain que dans le vestiaire.

On ne parle évidemment pas d’un joueur offensif majeur, mais d’un homme capable de nettoyer l’arceau et de défendre avec efficacité, le genre de bonhomme effectuant la sale besogne avec le sourire. En gros, le profil dont on a besoin pour réaliser de grandes choses sur le plan collectif.

Another significant injury for the Rockets, who are now down their starting point guard in Fred VanVleet and starter/reserve center Steven Adams. And still Houston has been among the top seeds, finds itself 28-16 and is now just two games out of the second place in the West. https://t.co/Ui38I3A8tW

À priori, Houston ne pourra pas bénéficier d’une Disabled Player Exception, règle prévue par la NBA pour permettre aux franchises de remplacer un joueur blessé pour la saison. La date limite pour faire valoir ce droit était fixée au 15 janvier. Déjà privé de Fred VanVleet pour la saison, les Rockets essuient donc un second coup dur.