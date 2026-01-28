Programme NBA : et si c’était le dernier match de LeBron James à Cleveland ?
Le 28 janv. 2026 à 19:08 par Nicolas Meichel
Grosse nuit NBA au programme ce mercredi : neuf matchs au menu, dont LeBron James et les Lakers à Cleveland, ainsi qu’un nouveau derby texan entre les Rockets et les Spurs.
Le programme NBA du soir
- 1h : Cavaliers – Lakers
- 1h : Pacers – Bulls
- 1h30 : Celtics – Hawks
- 1h30 : Raptors – Knicks
- 1h30 : Heat – Magic
- 2h : Grizzlies – Hornets
- 2h30 : Mavericks – Wolves
- 3h : Jazz – Warriors
- 3h30 : Rockets – Spurs
L’affiche à ne pas rater : Cavaliers – Lakers
Et si c’était le dernier match de LeBron James à Cleveland ?
Sachant qu’on est potentiellement dans la dernière année du King en NBA et que les Lakers ne reviendront plus dans l’Ohio après ce match, la question est légitime. Néanmoins, on a appris aujourd’hui que les Cavs seront ravis de l’accueillir une troisième fois si LeBron décide de ramener ses talents à Cleveland cet été, pour une potentielle dernière danse.
Quoi qu’il arrive, de nombreux souvenirs vont remonter à la surface ce soir. Rendez-vous dès 1h !
REPORT: The Cleveland Cavaliers would “gladly” sign LeBron James this summer if he wanted to return, per ESPN’s Dave McMenamin. (@mcten) pic.twitter.com/rsdseZC5kp
— Legion Hoops (@LegionHoops) January 28, 2026
Les Français en lice
- Moussa Diabaté et Tidjane Salaün voudront aider les Hornets à garder leur belle dynamique.
- Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) à Dallas.
- Victor Wembanyama a une revanche à prendre sur Houston.
- La triplette des Knicks (Yabusele, Dadiet, Diawara) à Toronto.
- Noah Penda dans le derby floridien à Miami.