Grosse nuit NBA au programme ce mercredi : neuf matchs au menu, dont LeBron James et les Lakers à Cleveland, ainsi qu’un nouveau derby texan entre les Rockets et les Spurs.

Le programme NBA du soir

1h : Cavaliers – Lakers

1h : Pacers – Bulls

1h30 : Celtics – Hawks

1h30 : Raptors – Knicks

1h30 : Heat – Magic

2h : Grizzlies – Hornets

2h30 : Mavericks – Wolves

3h : Jazz – Warriors

3h30 : Rockets – Spurs

L’affiche à ne pas rater : Cavaliers – Lakers

Et si c’était le dernier match de LeBron James à Cleveland ?

Sachant qu’on est potentiellement dans la dernière année du King en NBA et que les Lakers ne reviendront plus dans l’Ohio après ce match, la question est légitime. Néanmoins, on a appris aujourd’hui que les Cavs seront ravis de l’accueillir une troisième fois si LeBron décide de ramener ses talents à Cleveland cet été, pour une potentielle dernière danse.

Quoi qu’il arrive, de nombreux souvenirs vont remonter à la surface ce soir. Rendez-vous dès 1h !

REPORT: The Cleveland Cavaliers would “gladly” sign LeBron James this summer if he wanted to return, per ESPN’s Dave McMenamin. (@mcten) pic.twitter.com/rsdseZC5kp

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 28, 2026

Les Français en lice

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün voudront aider les Hornets à garder leur belle dynamique.

Rudy Gobert et Joan Beringer (Wolves) à Dallas.

Victor Wembanyama a une revanche à prendre sur Houston.

La triplette des Knicks (Yabusele, Dadiet, Diawara) à Toronto.

Noah Penda dans le derby floridien à Miami.

