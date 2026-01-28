NBA Europe, c’est quoi ?! 10 questions avec Yann Ohnona (l’Équipe)

Le projet NBA Europe, c’est le sujet présent sur les lèvres et dans les têtes de beaucoup de fans de basket en ce moment ! Mais comment ça marche vraiment ? Par ici pour y voir plus clair, avec un invité très spécial !

On ne va pas se mentir, beaucoup de flou entoure cette arrivée prochaine de la NBA sur le Vieux Continent… Comment ça va fonctionner ? Est-ce qu’il y aura un PSG Basketball ? Et que va devenir l’Euroleague ? Des confrontations NBA vs Europe à venir ? Un projet 100% financier sans grands clubs historiques européens ? Pour faire le point, on invite Yann Ohnona, grand reporter depuis 15 ans chez l’Équipe, et qui nous file ses infos et connaissances sur le sujet !