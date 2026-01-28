Dans sa 23e saison NBA, LeBron James n’a pas encore annoncé son plan de fin de carrière. Mais les Cavaliers ont d’ores et déjà fait savoir qu’ils seraient chauds pour une potentielle dernière danse du King à Cleveland.

Est-ce qu’on aura droit à un troisième passage de LeBron aux Cavs avant de définitivement raccrocher les sneakers ? D’après l’insider des Lakers Dave McMenamin, c’est une vraie possibilité si James souhaite revenir une dernière fois à la maison.

« Plusieurs sources au sein de l’équipe et de la Ligue ont déclaré à ESPN que les Cavaliers seraient ravis d’accueillir à nouveau James cet été s’il souhaitait revenir à Cleveland pour sa 24e saison NBA et sa troisième période au sein de l’équipe. »

The Cleveland Cavaliers are open to having LeBron James finish his career with them, per @mcten pic.twitter.com/4e1kc8oGVi

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 28, 2026

Pour rappel, James est actuellement dans la dernière année de son contrat aux Lakers. Il sera agent libre cet été, où il pourra choisir entre partir à la retraite, potentiellement prolonger à Los Angeles, ou alors rejoindre une autre équipe pour y finir sa carrière légendaire.

À l’heure de ces lignes, LeBron n’a donné aucune véritable indication sur ses intentions. Néanmoins, on le voit mal quitter la grande scène à la fin de cette saison sans une tournée d’adieu en bonne et due forme, et on a du mal à l’imaginer rester aux Lakers au vu des récentes turbulences avec Jeanie Buss. De quoi ouvrir la porte à un nouveau et dernier chapitre, potentiellement dans la franchise de son État natal. Au vu de la situation salariale actuelle des Cavs (240 millions de dollars, largement au-dessus du second apron), LeBron devra néanmoins accepter un bas salaire pour rejoindre la bande de Donovan Mitchell.

Durant sa carrière, James a d’abord porté le maillot des Cavaliers entre 2003 et 2010, puis entre 2014 et 2018, pour cinq participations en Finales NBA et un titre de champion (2016).