Selon Shams Charania, la relation LeBron James – Lakers est arrivée à son point de rupture

Suite au gros dossier d’ESPN révélant les dessous de la vente des Lakers et des relations de la famille Buss, notamment celles de Jeanie Buss avec les joueurs de la franchise, quelque chose semble brisé avec LeBron James. Les déclarations de la star sur son engagement n’y font rien, car selon Shams Charania, le King semble arrivé à la rupture.

Il a fait couler beaucoup d’encre et sans doute usé beaucoup de touches de clavier, ce dossier d’ESPN sur les dessous de la vente des Lakers. Une bombe aux révélations troublantes sur les relations au sein de la famille Buss, avec un visage au milieu de la tourmente : celui de Jeanie Buss.

Baxter Holmes, à la source de cet épineux dossier, explique notamment comment Jeanie Buss en a voulu à LeBron James pour le fiasco du recrutement de Russell Westbrook. Si le King a souhaité d’abord jouer l’accalmie en affirmant son engagement envers les Lakers, la réalité serait tout autre, selon Shams Charania.

Shams Charania says ‘the end is near’ when it comes to LeBron James’ relationship with the Lakers 😳

“The reality is what we’re having right now is the end of a relationship between LeBron James and the Lakers.”

L’insider a expliqué que James serait agacé à un point de non retour avec les Lakers. Et sa situation contractuelle, qui fera de lui un agent libre à l’été 2026, ne risque pas d’atténuer les rumeurs de fracture dans la communication entre le clan LeBron et la franchise d’Hollywood.

« La réalité, c’est que ce qui ce passe maintenant est la fin de la relation entre LeBron James et les Lakers. »

Le contexte sportif joue lui aussi certainement un rôle : les Lakers sont en difficulté actuellement sur le parquet, notamment à cause d’une défense à la rue qui pénalise énormément l’effectif. Reste tout de même que les prétentions de Los Angeles au printemps sont importantes, mais qu’au 24 janvier 2026, personne n’est capable ne serait-ce de voir au delà de la trade deadline, le 5 février prochain.