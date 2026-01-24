Tyrese Haliburton n’était pas prêt à se rendre à Oklahoma City, après sa blessure en Finales NBA

Pour la première fois de la saison en cours, Tyrese Haliburton ne s’est pas déplacé pour un match des Pacers. La star, blessée pour l’entièreté de la régulière suite à une rupture du tendon d’Achille, ne souhaite pas revenir à Oklahoma City si ce n’est pas pour jouer.

Image un peu étrange hier à Oklahoma City, puisque les Pacers se sont déplacés sans leur leader, Tyrese Haliburton. Une décision qui fait suite au traumatisme fort que le joueur a subi lors de l’ultime match des Finales NBA 2025, où il s’est lourdement blessé dès l’entame.

Absent pour l’intégralité de la saison 2025-26, Hali s’est pourtant rendu à tous les matchs d’Indiana depuis la reprise, une symbolique importante pour ses coéquipiers.

Cependant, cette nuit, il a fait l’impasse. Pour Amazon, diffuseur de matchs depuis cette année, il a expliqué :

« Je ne me sens pas encore prêt pour revenir à Oklahoma City. La prochaine fois que je viens ici, je veux jouer. Je veux penser uniquement à la compétition, et ne pas passer le match à regarder ce bout de parquet » (où il s’est blessé, ndlr).

Propos entièrement transparents qui démontrent l’ampleur du traumatisme chez Haliburton. La victoire de ses coéquipiers sur ce même parquet hier, et ce malgré les 47 points de Shai Gilgeous-Alexander. Un succès savouré par l’équipe, qui y voit une sorte de revanche dédiée pleinement à Tyrese.

« Le revenge game pour Tyrese Haliburton. Ça a fait du bien, beaucoup de bien. Même si ce n’est qu’une petite victoire dans une saison qui n’a pas été terrible jusqu’ici. Le faire collectivement, avec beaucoup de gars impliqués, c’est cool. » – Andrew Nembhard.

Sources : Amazon Prime, Indianapolis Star