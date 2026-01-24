Sept mois après avoir quitté Oklahoma City le cœur en miettes, Indiana revient au même endroit… et repart enfin avec quelque chose. Les Pacers viennent de faire tomber le Thunder 117-114, au terme d’un match qu’ils ont longtemps contrôlé malgré un Shai Gilgeous-Alexander en mode supernova (47 points).

Le box-score de la rencontre, c’est juste ici

Le plan des Pacers était simple : arriver sans complexe, tirer fort, et jouer vite. 39 points dans le premier quart-temps, un Thunder cueilli à froid, et une soirée qui prend immédiatement une drôle d’odeur pour OKC : celle d’un match où tu cours après le score. Indiana a eu jusqu’à +17, et n’a quasiment jamais lâché le volant.

Parce que oui, OKC avait quand même le mec capable de faire basculer n’importe quel scénario : Shai Gilgeous-Alexander, 47 points à 17/28, et un parfait 12/12 aux lancers. Le problème c’est qu’il a dû jouer au pompier toute la nuit, avec trop peu de tirs extérieurs autour de lui (7/26 à 3 points pour le Thunder). Ça fait beaucoup, même pour un magicien.

Shai Gilgeous-Alexander with an UNREAL night despite the Thunder loss.

47 PTS | 4 REB | 4 AST

His 5th 40-PT game of the season! pic.twitter.com/I4Uqmr5aw0

— NBA (@NBA) January 24, 2026

Si Indiana gagne ce match, ce n’est pas sur un coup de chance : Andrew Nembhard sort son match référence : 27 points, 11 passes, 4/7 de loin, un cerveau propre, du tempo, et des tirs importants au bon moment.

ANDREW NEMBHARD TONIGHT:

27 PTS

11 AST

7 REB

4 3PM

10-16 FG

Pacers hand OKC their 9th loss of the season🤯😳😳 pic.twitter.com/gjTYUh5t5g

— HaliMuse (@HaliMuse) January 24, 2026

A ses côtés, Jarace Walker a envoyé son meilleur match en carrière : 26 points, avec du volume, de l’impact, et cette agressivité qui oblige OKC à respecter chaque prise de balle.

DOUBLE A IS CHARGED UP ⚡️⚡️⚡️

Aaron Nesmith THROW IT DOWN! pic.twitter.com/jK54M9gjyd

— Indiana Pacers (@Pacers) January 24, 2026

Dans l’ombre, Pascal Siakam (21 points) et Aaron Nesmith (17) ont fait le boulot, pendant qu’Indiana déroulait un collectif solide : 34 assists au total.

Chet Holmgren a apporté sa production (25 points, 13 rebonds, 3 contres), SGA a été monumental, mais derrière… c’est beaucoup trop léger pour espérer gagner ce genre de match serré. Lu Dort finit à 2 points en galère (1/9 au shoot dont 0/5 du parking), et le Thunder termine avec une adresse à 3 points qui fait mal aux yeux (26,9%).

Indiana, à l’inverse, a gagné la bataille invisible : plus d’adresse derrière l’arc (16/38, 42%), plus de deuxième chance (14 points) et surtout cette impression d’avoir toujours une réponse quand OKC menaçait de revenir.