Programme NBA : Pistons – Rockets à 1h, ça va faire des étincelles !

C’est le week-end ! Et avec ça, on a droit à huit matchs NBA sur le programme de la nuit. Parmi les affiches qui peuvent vous pousser à mettre le réveil : Pistons – Rockets à 1h du mat’.

Le programme NBA du soir

1h : Pistons – Rockets

1h30 : Hawks – Suns

1h30 : Nets – Celtics

1h30 : Cavaliers – Kings

2h : Grizzlies – Pelicans

2h : Thunder – Pacers

3h30 : Bucks – Nuggets

4h : Blazers – Raptors

L’affiche à ne pas rater : Pistons – Rockets

Le leader de l’Est, sur quatre victoires consécutives, vise le cinq à la suite contre des Rockets Top 4 de l’Ouest. Une belle affiche sur le papier, et surtout une affiche qui pourrait faire de grosses étincelles sur le terrain.

On parle de deux des meilleures défenses NBA, de deux des équipes les plus physiques et rugueuses de la Ligue. Autant dire que le combat s’annonce acharné. Fun fact : les jumeaux Amen et Ausar Thompson vont s’affronter !

Important néanmoins de mentionner que Cade Cunningham est incertain côté Detroit, et que les Rockets sont en back-to-back après une défaite en prolongation à Philadelphie.

FRIDAY’S 8-GAME SLATE AS AWS NBA RIVALS WEEK CONTINUES ‼️

🏀 DET (#1 in East) seeks 5th straight W

🏀 SGA: Coming off 40p, 11a, 7r

🏀 PHX (#5 in West) looks for 4th straight win

🏀 POR seeks 5th straight win

📺 Prime, NBA League Pass

📲 https://t.co/gOBot1QVxh pic.twitter.com/xZx1mZKlHz

— NBA (@NBA) January 23, 2026

Les Français en lice

Nolan Traoré (Nets) face aux Celtics.

Ousmane Dieng (Thunder) pourrait avoir des minutes face aux Pacers.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers) contre les Raptors.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici