Magic : Jamahl Mosley fragilisé par les déclarations de Paolo Banchero ?

Après la grosse défaite face aux Hornets la nuit dernière, le doute est plus que jamais présent chez le Orlando Magic. Et les déclarations de Paolo Banchero qui ont suivi risquent de faire chauffer le siège du coach Jamahl Mosley.

Prendre 27 points dans les dents à domicile, contre Charlotte, ça pique mais ça peut arriver. Perdre pour la 12e fois en 22 matchs par contre, c’est le signe que quelque chose ne tourne pas rond.

Alors que le Magic avait réussi à trouver un début de rythme en novembre après un faux-départ cette saison, la franchise de Mickey est depuis retombée dans ses travers. Une attaque toujours aussi peu inspirée malgré l’arrivée de Desmond Bane mais surtout, une défense méconnaissable au cours des dernières sorties.

Paolo Banchero n’a pas hésité à dire les termes en conférence de presse (via Jason Beede).

« Tout le monde est responsable. Moi, le reste de l’équipe, les coaches. On doit être sur la même longueur d’onde. Devoir dire ça en janvier, ça craint mais c’est la réalité. On n’est pas sur la même longueur d’onde cette saison. Cela se voit dans notre manière de jouer, notre irrégularité, et c’est frustrant. Dans le vestiaire, on dit qu’on veut gagner, mais on ne fait rien pour que ça arrive. »

Cela aurait pu s’arrêter là, mais la star d’Orlando est allée encore plus loin, remettant en question le projet global de l’équipe.

« Si on regarde de plus près, je pense que c’est très similaire aux deux dernières saisons… Nous devons simplement trouver un moyen d’y mettre un terme. Si nous voulons être compétitifs, être un contender, aller loin en Playoffs, nous devons changer. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. J’ai l’impression qu’on a les mêmes problèmes que par le passé, et en plus notre défense régresse. »

Ouhla, la décla sur un ton laconique de Paolo Banchero avec au milieu : « Si on veut être contender ou une équipe qui va loin en Playoffs, nous devons être différents… »

Du haut de ma grande hexpertise je peux vous dire que le siège de Jamahl Mosley est bouillant. https://t.co/F7h4idpqA0

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) January 23, 2026

Si on ne connaît pas les intentions réelles de Paolo Banchero, c’est typiquement le genre de déclarations qui peuvent fragiliser un coach, voire même provoquer son licenciement. Surtout dans une équipe qui vise le haut de tableau, et qui a fait le recrutement pour durant l’été.

Certains diront que Banchero n’est pas exempt de tout reproche dans l’incapacité du Magic à franchir les échelons, d’autres rappelleront qu’Orlando a encore une fois été touché par les blessures cette saison, mais difficile quand même de ne pas regarder vers Jamahl Mosley quand on voit les limites actuelles de l’équipe floridienne.

Le coach de 47 ans, qui a aidé à relancer le Magic après son arrivée en 2021, ne fait plus l’unanimité à Orlando. Son message a du mal à passer et on a l’impression qu’un plafond de verre a été atteint.

Si vous voulez notre avis, pas sûr que Mosley termine la saison sur le banc floridien…