Guerschon Yabusele vers un transfert, les Pelicans et les Spurs sur le coup ?

En instance de départ, Guerschon Yabusele pourrait très prochainement quitter New York alors que la trade deadline se rapproche (5 février). Les Pelicans et les Spurs sont dans les rumeurs…

Selon Stefan Bondy du New York Post, les Knicks discutent avec plusieurs équipes concernant un potentiel transfert de Yabusele.

L’insider a notamment mentionné les Pelicans, sachant que New York est intéressé par Jose Alvarado et Yves Missi. Un transfert qui pourrait impliquer l’autre Français de New York, Pacôme Dadiet.

One trade I proposed in newsletter this week: pic.twitter.com/6Paf3HPkx9

— Stefan Bondy (@SbondyNBA) January 22, 2026

Autre possibilité ? Les Spurs, pour une French Connection sympa avec Victor Wembanyama. Certaines rumeurs parlent d’un échange avec Jeremy Sochan, même si rien de concret ne semble pour l’instant sur la table.

Quoi qu’il arrive, une chose est claire à l’heure de ces lignes : Guerschon Yabusele connaît un vrai coup d’arrêt à New York, après un très beau retour en NBA la saison dernière du côté de Philadelphie. Il n’a plus vraiment d’avenir chez les Knicks de Mike Brown, qui a décidé de transformer le Dancing Bear en chauffeur de banc cette saison (37 apparitions pour 9 minutes par match, 3 points de moyenne).

Son dernier tweet (depuis supprimé) présage une rupture imminente…

Guerschon Yabusele’s latest post on X. pic.twitter.com/De3JG1KRXF

— Fireside Knicks (@FiresideKnicks) January 23, 2026