Considéré comme l’un des grands noms potentiellement transférables d’ici la trade deadline (5 février), Anthony Davis n’attire visiblement pas les foules, au regret de son agent Rich Paul.

D’après Jake Fischer, la récente blessure d’AD – absent plusieurs semaines – a en effet refroidi les prétendants à l’intérieur de 32 ans. Les Hawks et les Raptors ne discutent pratiquement plus avec les Mavs selon l’insider, alors qu’ils étaient considérés comme une destination crédible pour Davis.

De plus, selon Brian Windhorst (ESPN), le dossier Giannis Antetokounmpo gèle l’ensemble du marché des transferts à deux semaines de la deadline. Les yeux sont rivés sur le Freak, surtout après ses déclarations d’hier, tandis que Davis et d’autres sont relégués au second voire ou troisième plan. Tout cela ne plaît pas trop à l’agent de Davis, Rich Paul, qui aimerait voir son client dans une autre équipe qu’à Dallas.

« Rich Paul, qui représente Anthony Davis, a clairement indiqué qu’il souhaitait que son client soit transféré. Il estime que c’est dans son intérêt. » – Tim MacMahon (ESPN)

Les Mavericks sont ouverts à un transfert de Davis mais n’en font pas une obsession (surtout si les offres ne sont pas à la hauteur), tandis qu’AD pense surtout à retrouver la santé et les terrains.

Rich Paul – de son point de vue – estime sans doute que sportivement comme contractuellement, le monosourcil serait mieux ailleurs. Les Mavs sont entrés dans l’ère Cooper Flagg et on voit mal Dallas offrir une grosse prolongation de contrat à Davis, qui possède une player option en 2027-28. Une autre équipe, par contre, pourrait vouloir garder AD sur le long terme avec un joli chèque à la clé. En tout cas, c’est ce que pense le boss de Klutch Sports…

Rich Paul has made it clear to the Mavericks he wants Anthony Davis traded before the deadline, per @espn #mffl pic.twitter.com/pSgHX7Iz2O

— Sleeper Mavericks (@SleeperMaverick) January 22, 2026