Opposés au Thunder cette nuit, les Bucks ont perdu pour la quatrième fois en cinq matchs. Pas une surprise au vu de l’adversaire, mais c’est surtout la manière qui dérange (38-18 dans le premier quart). De quoi frustrer au plus haut point Giannis Antetokounmpo.

Et si c’était la goutte d’eau qui fait déborder le vase ?

Alors que les rumeurs autour de l’avenir de Giannis continuent de planer au-dessus de la NBA, on se dit que cette nouvelle défaite contre Oklahoma City peut représenter le point de bascule. Il n’y a qu’à écouter les propos du Freak après la défaite pour comprendre que rien ne va plus à Milwaukee.

« On ne joue pas pour gagner. On ne joue pas ensemble. Nous n’avons pas d’alchimie. Les gars sont égoïstes. Ils la jouent perso. »

WOW.

Giannis n’y va pas de main morte. Une déclaration qui est en adéquation avec la situation critique des Bucks aujourd’hui (11e de l’Est, 18 victoires – 25 défaites). Le Freak pointe du doigt le manque de cohésion collective, notamment dans l’adversité, et l’absence de mouvement de balle. Chacun veut jouer au sauveur au lieu d’essayer de sauver l’équipe ensemble.

Giannis is fed up with Doc Rivers. Bucks down 20 to the Thunder. (h/t @ohnohedidnt24) pic.twitter.com/t0lfaUlOPf

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 22, 2026

Auteur de seulement 19 points, et prenant à peine 11 shoots dans le match, Antetokounmpo n’a pas non plus pesé comme il le fait habituellement. Frustré, en manque de solutions et semblant même parfois abattu durant la rencontre, le Freak a tenté d’expliquer son faible nombre de tentatives.

« Je ne suis pas le genre de gars qui va crier sur ses coéquipiers pour recevoir le ballon. Je n’ai jamais fait ça durant ma carrière, mais j’ai joué avec des gars qui comprenaient la gravité de mon jeu, et ce que ça pouvait apporter à mon équipe pour être meilleure. Je ne comprends pas (pourquoi il n’a pris que 11 shoots). Peut-être parce que nous sommes jeunes. Peut-être parce que nous ne jouons pas bien. Peut-être parce que les gars pensent que c’est leur tour. Je ne comprends vraiment pas. J’essaye toujours d’être agressif. […] Peut-être que je dois demander le ballon plus souvent. »

Après de telles déclarations, vous imaginez bien que les rumeurs autour de l’avenir de Giannis ont reçu un gros coup de boost. Brian Windhorst d’ESPN indique qu’un divorce est pratiquement inévitable, reste à voir la date officielle de la séparation.

Giannis sera-t-il toujours à Milwaukee après la trade deadline du 5 février ?

Will Giannis stay in Milwaukee? 🤔 @DGreen_14 weighs in on the Bucks’ star saying he’ll figure out his future with the team “day by day.” pic.twitter.com/n4kmCFckWY

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 21, 2026