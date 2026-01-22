Résumé NBA de la nuit : le collectif des Raptors surpasse les Kings

Sept matchs en NBA cette nuit et il y en a eu pour tous les goûts : des blowouts, des matchs serrés, des gros cartons, une soirée en NBA comme on les aimes. Prenez votre café, on passe en revue les matchs de la nuit.

Les résultats de la nuit :

Hornets – Cavaliers : 87-94 (stats)

: 87-94 (stats) Celtics – Pacers : 119-104 (stats)

– Pacers : 119-104 (stats) Knicks – Nets : 120-66 (stats)

– Nets : 120-66 (stats) Grizzlies – Hawks : 122-124 (stats)

: 122-124 (stats) Pelicans – Pistons : 104-112 (stats)

: 104-112 (stats) Bucks – Thunder : 102-122 (stats)

: 102-122 (stats) Kings – Raptors : 109-122 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Grâce aux 24 points de Donovan Mitchell et aux 14 points et 14 rebonds d’Evan Mobley, les Cavaliers viennent à bout des Hornets. En face Brandon Miller termine à 24 points, Kon Knueppel à 21 points et 11 rebonds.

Les 30 points et 10 rebonds de Jaylen Brown permettent aux Celtics de se défaire sans trop de problèmes des Pacers.

Les Knicks ont oblitéré leurs voisins. Ils avaient besoin de se rassurer, on peut dire que c’est chose faite ?

Grâce aux 32 points, 15 rebonds et 8 passes de Jalen Johnson, les Hawks viennent à bout des Grizzlies. Ja Morant termine à 23 points et 12 passes.

Sans Cade Cunningham les Pistons s’en sortent au collectif face aux Pelicans. Jalen Duren compile 20 points et 15 rebonds.

Le Thunder s’impose sans forcer face à des Bucks diminués et un Giannis Antetokounmpo bien esseulé (19 points, 14 rebonds et 7 passes). SGA a fait le show avec 40 points en 30 minutes.

Les Raptors ressortent victorieux de la rencontre face aux Kings. L’attaque Canadienne a déroulé avec au moins 15 points inscrits par chacun des titulaires !

Le highlight de la nuit :

Westbrook SPIN.

Westbrook LOB.

Cardwell SLAM.

The Kings head into the half with a 9-point lead… Tap to watch: https://t.co/nt9vPIlGoi pic.twitter.com/auHmvktRtX

— NBA (@NBA) January 22, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !