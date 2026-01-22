TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : le collectif des Raptors surpasse les Kings

Le 22 janv. 2026 à 07:10 par Hisham Grégoire

Scottie Barnes
Source image : NBA League Pass

Sept matchs en NBA cette nuit et il y en a eu pour tous les goûts : des blowouts, des matchs serrés, des gros cartons, une soirée en NBA comme on les aimes. Prenez votre café, on passe en revue les matchs de la nuit.

Les résultats de la nuit :

  • Hornets – Cavaliers : 87-94 (stats)
  • Celtics – Pacers : 119-104 (stats)
  • Knicks – Nets : 120-66 (stats)
  • Grizzlies – Hawks : 122-124 (stats)
  • Pelicans – Pistons : 104-112 (stats)
  • Bucks – Thunder : 102-122 (stats)
  • Kings – Raptors : 109-122 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Westbrook SPIN.
Westbrook LOB.
Cardwell SLAM.

The Kings head into the half with a 9-point lead… Tap to watch: https://t.co/nt9vPIlGoi pic.twitter.com/auHmvktRtX

— NBA (@NBA) January 22, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Magic – Hornets
  • 1h : Sixers – Rockets
  • 1h : Wizards – Nuggets
  • 1h30 : Mavericks – Warriors
  • 2h : Wolves – Bulls
  • 3h : Jazz – Spurs
  • 4h : Clippers – Lakers
  • 4h : Blazers – Heat
