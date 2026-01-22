New York avait besoin d’un match simple pour respirer. Il a surtout trouvé un punching-ball. Les Knicks ont transformé le derby New-Yorkais en séance de tir grandeur nature, en pulvérisant Brooklyn 120-66, au point de signer la plus large victoire de l’histoire de la franchise… et de coller aux Nets leur pire cauchemar offensif de la saison.

Il n’y a jamais eu débat, jamais eu suspense, même pas l’illusion d’un run qui pourrait changer l’histoire. Les Knicks ont démarré fort, très fort, et ont plié l’affaire dès le premier quart : 38-20, avec un Madison Square Garden qui passe de la crispation à la libération en quelques minutes. Deux jours après avoir entendu les sifflets tomber contre Dallas, New York avait juste besoin d’une réponse claire. Celle-là ressemble à une claque imprimée en lettres capitales.

Alors oui, ce ne sont « que » les Nets en face, mais quand vous traversez une période compliquée, la moindre étincelle suffit à regagner de la confiance pour la suite du voyage. Cela semble être un bon point de départ, à confirmer dans deux jours face aux Sixers.

Pour revenir sur le match en lui-même, c’est une démonstration collective… avec deux têtes d’affiche parfaites pour résumer la soirée. Jalen Brunson (20 points) en pilote automatique, et surtout Landry Shamet, en mission sniper : 18 points, 6/6 à trois points. Quand ton role player plante six banderilles sans rater, c’est que la soirée est déjà en train de déraper.

Shamet

pic.twitter.com/VWtkWe18Ic

— Teg🚨 (@IQfor3) January 22, 2026

Cette victoire est la plus large de l’histoire des Knicks, elle tombe contre les Nets, comme un symbole.

The Knicks defeat the Nets by 54 points with a final score of 120-66, their largest margin of victory in team history 😲 pic.twitter.com/qcdnuKLJFl

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 22, 2026

Et Brooklyn, justement, a vite compris que ça allait être long. Très long. Les Nets terminent à 23/79 au tir (29%), avec un 11/40 de loin (28%), incapables de mettre deux stops et deux paniers de suite. Le quatrième quart-temps ? Un trou noir : 10 points inscrits seulement, pendant que New York remet une couche avec un départ en 16-0 pour finir d’enterrer tout espoir.

Le symbole côté Nets, c’est que même le meilleur marqueur du soir n’a pas vraiment existé : Michael Porter Jr. termine à 12 points… mais en 4/14 au tir. À ce niveau-là, tu ne perds pas un match, tu subis une leçon. Cette défaite des Nets marque également un record de saison mais pas le plus glorieux. En effet, les Nets viennent de battre le record du plus petit nombre de points inscrits dans un match, précédemment détenu par les Pacers (78 points).