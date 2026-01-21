Sept rencontres au programme NBA cette nuit, dont une jolie opposition entre les Bucks et le Thunder. Espérons qu’elle puisse illuminer les consciences à Milwaukee, vis-à-vis de la situation du coach de l’équipe.

Le programme de ce soir :

1h : Hornets – Cavaliers

1h30 : Celtics – Pacers

1h30 : Knicks – Nets

2h : Grizzlies – Hawks

2h : Pelicans – Pistons

3h30 : Bucks – Thunder

4h : Kings – Raptors

L’affiche à ne pas manquer : Bucks – Thunder (3h30)

Une équipe qui a remis en marche la broyeuse à adversaires, et qui même si elle est privée de Jalen Williams, ne fait preuve d’aucune pitié. Le Thunder est de nouveau en marche, après une période de turbulences en fin d’année civile. Une seule défaite sur les sept derniers matchs, et l’envie de réaffirmer, comme en début de saison, qu’il s’agit bien de la meilleure équipe de basketball du monde.

En face, les Bucks. Équipe à l’agonie tactique, portée par le sens du jeu de ses joueurs, et par leur volonté de faire preuve de fierté. Un groupe que les coachs – à commencer par Doc Rivers – n’ont même pas abandonné car ils ne l’ont jamais vraiment pris en main. Est-ce que ce match sera son dernier sur le banc de Milwaukee ? C’est en tout cas tout ce que l’on peut souhaiter aux fans.

Les français en tenue cette nuit :