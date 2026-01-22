Shai Gilgeous-Alexander a sorti la blouse blanche, et Milwaukee s’est retrouvé sur la table d’opération. OKC a déroulé, sans trembler : 122-102, et une nouvelle masterclass du MVP en pilotage automatique.

Dès le 1er quart-temps, le Thunder met une gifle (38-18), impose son rythme, et transforme le Fiserv Forum en cathédrale. Pas besoin de chaos, pas besoin d’exploit : juste du sérieux, de l’adresse, et une équipe qui sait exactement où elle veut t’emmener. Milwaukee n’aura jamais l’illusion d’un run qui change l’histoire face au champion en titre.

Settle. Raid the paint. Score through contact. SGA's got a game-high 24 PTS as the Thunder hold a comfortable lead in Q3!

— NBA (@NBA) January 22, 2026

Et au milieu de tout ça, il y a Shai Gilgeous-Alexander. Une soirée d’efficacité presque indécente : 40 points à 16/19 au tir, 2/2 à trois points, 6/7 aux lancers, avec 7 rebonds et 11 passes pour arroser quand la défense se resserre. Il attaque quand il faut, temporise quand il faut, et donne ce sentiment insupportable pour l’adversaire : même quand tu penses l’avoir contenu, il a déjà sa solution. Le genre de match où tu lèves les yeux au score et tu comprends que tout est sous contrôle depuis longtemps.

SGA put on a historic performance in OKC’s win ⛈️

🏀 40 PTS

🏀 7 REB

🏀 11 AST

🏀 16-19 FGM

He joins Wilt Chamberlain (3x) as the only players in NBA history to total 40+ PTS, 10+ AST, and 5+ REB in a game on at least 80% shooting from the field 🤯 pic.twitter.com/RVGlxwiSSJ

— NBA (@NBA) January 22, 2026

Petit point pour nos amis belges également : Ajay Mitchell était en forme avec 18 points en première période, cependant, gêné à la hanche, il ne reviendra pas dans la rencontre.

Ajay Mitchell scored 18 PTS in the first half vs. the Bucks, the most in a half in his career ⚡

All Bucks starters combined had 18 PTS.

All Bucks starters combined had 18 PTS. pic.twitter.com/f6Q8qtXCRp

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 22, 2026

Côté Bucks, Giannis fait du Giannis (19 points, 14 rebonds, 7 passes), mais il est obligé de jouer dans un match qui ne lui appartient jamais. Trop de possessions qui finissent en tirs compliqués, trop de séquences où OKC dicte le tempo, et pas assez de punch pour remettre le doute.

Tonight's player of the game.

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 22, 2026

Milwaukee était aussi diminué, notamment sans Kevin Porter Jr. (oblique) et Myles Turner (cheville), et ça se voit quand il faut créer du jeu et tenir les runs adverses. Pendant ce temps, OKC déroule tranquillement vers une victoire large, propre, et presque froide : 122-102.