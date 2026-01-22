La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud proche du double-double

Le 22 janv. 2026 à 06:55 par Hisham Grégoire

Petite nuit pour le cortège Français en NBA. Cinq tricolores ont foulé les parquets et seuls Maxime Raynaud et Moussa Diabaté ont vraiment tiré leur épingle du jeu. On fait le point sur cette nouvelle nuit de balle orange !

Les résultats de la nuit :

Hornets – Cavaliers : 87-94 (stats)

: 87-94 (stats) Celtics – Pacers : 119-104 (stats)

– Pacers : 119-104 (stats) Knicks – Nets : 120-66 (stats)

– Nets : 120-66 (stats) Grizzlies – Hawks : 122-124 (stats)

: 122-124 (stats) Pelicans – Pistons : 104-112 (stats)

: 104-112 (stats) Bucks – Thunder : 102-122 (stats)

: 102-122 (stats) Kings – Raptors : 109-122 (stats)

Guerschon Yabusele

2 points, 1 rebond, 1 interception et 1 contre en 11 minutes pour le Dancing Bear face aux Nets.

Mohamed Diawara

Mo’ n’a joué que 7 minutes mais a contribué : 7 points, 3 rebonds et 1 passe.

Nolan Traoré

Soirée compliquée pour Nolan, à l’image des Nets : 1 rebond et 3 passes en 18 minutes.

Moussa Diabaté

4 points, 5 rebonds (3 offensifs), 1 interception et 3 contres pour Moussa Diabaté dans la défaite face aux Cavs.

Maxime Raynaud

Soirée compliquée pour Mad Max : 8 points, 7 rebonds et 2 passes en 22 minutes (3/7 au tir, 0/1 de loin et 2/2 aux lancers)

Le programme de ce soir :