Steve Kerr, un avenir aux Warriors plus incertain que jamais

Alors que les Warriors viennent de perdre Jimmy Butler sur blessure, l’avenir de la franchise californienne s’annonce assez sombre. Un avenir qui pourrait s’écrire sans le coach Steve Kerr.

On sait que Kerr est actuellement dans la dernière année de son contrat avec Golden State, et qu’il ne prolongera pas avant l’intersaison. Un fait avéré qui – en lui-même – pose la question de son avenir aux Warriors. Néanmoins, les dernières rumeurs envoyées par Logan Murdock (The Ringer) ont ajouté une grosse dose d’incertitude autour du coach de 60 ans.

« Bien que Kerr garde le silence sur son avenir, plusieurs assistants coachs partent du principe qu’il ne reviendra pas la saison prochaine, certains d’entre eux sondant la Ligue afin de s’assurer un poste l’an prochain. »

Possédant ses sources au sein des Warriors, l’insider ne balancerait pas ça sans avoir de vraies infos sur le sujet. Et on peut donc légitimement se demander si l’un des visages de la dynastie Golden State n’est pas en train de vivre ses derniers moments dans la Baie de San Francisco.

Arrivé sur le banc des Dubs en 2014, Steve Kerr a permis à Stephen Curry et aux Warriors de passer dans une nouvelle dimension, eux qui ont immédiatement remporté le titre NBA jusqu’à devenir une dynastie par la suite (quatre titres NBA en six Finales entre 2015 et 2022). Kerr a notamment construit une relation très forte avec Curry, « qu’il ne quittera jamais » selon ses déclarations de décembre dernier.

Les prochains mois nous diront si ces propos vont se confirmer ou non.

