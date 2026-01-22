Programme NBA : Clippers – Lakers (4h), plutôt Inglewood ou Hollywood ?

Huit matchs sont au programme cette nuit et la grosse affiche est, sans aucun doute, la bataille de Los Angeles entre les Clippers et les Lakers. Qui seront les princes de la ville dans la Cité des Anges ?

Le programme de ce soir :

1h : Magic – Hornets

1h : Sixers – Rockets

1h : Wizards – Nuggets

1h30 : Mavericks – Warriors

2h : Wolves – Bulls

3h : Jazz – Spurs

4h : Clippers – Lakers

4h : Blazers – Heat

L’affiche à ne pas manquer : Clippers – Lakers

En début de saison, une affiche entre les Clippers et les Lakers aurait été vue comme un match à sens unique tant les coéquipiers de Luka Doncic étaient plus performants que ceux de James Harden. Mais ces dernières semaines, l’écart s’est resserré et la dynamique semble même être en train de s’inverser.

Le dernier match des hommes de Tyronn Lue était une catastrophe face aux Bulls, mais c’était le deuxième volet d’un back-to-back à l’extérieur. Désormais, ils ont bénéficié d’un temps de repos et pourraient envoyer un vrai message en cas de victoire face à leurs voisins. Surtout que les Lakers ne semblent pas bien loin de la crise à quelques jours de la Deadline, les y plonger serait une certaine joie pour leurs petits frères.

Jeanie Buss was reportedly so frustrated with LeBron James that she privately considered not re-signing—or even trading—him in 2022, including floating a deal to the Clippers, per @Baxter

She also had concerns about LeBron’s ego and Klutch Sports’ influence over the Lakers. 😳 pic.twitter.com/aqScqqhJDl

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 21, 2026

Les Français en tenue cette nuit :

Noah Penda face aux Hornets.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün face au Magic.

Alexandre Sarr et peut-être Bilal Coulibaly face aux Nuggets.

Rudy Gobert et Joan Beringer face aux Bulls.

Victor Wembanyama face au Jazz.

Nicolas Batum face aux Lakers.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko face au Heat.

