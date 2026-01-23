Stephen Curry repousse les limites du jeu : 10 000 tirs à 3-points tentés en carrière !

Une soirée qui a fait – malgré la défaite des Warriors – fait entrer un peu plus Stephen Curry dans la légende du basket. Le Chef est devenu le premier joueur de tous les temps à tenter 10 000 tirs à 3-points en NBA, une milestone remarquable que même James Harden, deuxième joueur du classement des 3-points inscrits, n’est pas prêt d’atteindre avec un tel taux de réussite.

C’est pas bien compliqué : Stephen Curry a passé la barre des 10 000 tirs tentés à 3-points en carrière durant une rencontre dont lui seul à le secret. 38 points, 8/15 du parking. Pas assez pour mettre en déroute les Mavericks (en 2026, cette phrase fout vraiment les boules), mais suffisant pour écrire l’histoire de son sport.

Car Steph pèse désormais 10 007 tirs à 3-points tentés en carrière. Avec 4 222 réussites, il culmine à un énorme 42,1% de tentatives validées. Pour le rattraper, James Harden (3298/9110) devrait au doigt mouillé claquer un énorme 900/900 à compter d’aujourd’hui. Et avec tout l’amour que l’on a pour El Barbudo, ça ne passera sans doute pas.

🔥 Stephen Curry est devenu cette nuit le 1er joueur de tous les temps à tirer 10 000 fois à 3-points en NBA.

4222/10007 à 3-points en carrière.

42,1%, sur un tel volume.

On se rend pas compte. pic.twitter.com/Ko3WusqCVk

Son énorme match n’a pourtant pas suffi aux Warriors, qui ont également perdu Jonathan Kuminga (sorti du frigo par Steve Kerr pour combler l’absence de Jimmy Butler) sur une blessure au genou et à la cheville. Bref, on se doute que cette superbe stat’ n’est ce soir qu’un maigre lot de consolation pour le leader d’une équipe en perdition. La bête de phrase.