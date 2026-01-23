Jonathan Kuminga blessé, les Warriors n’ont définitivement pas de chance

Pour son deuxième match depuis le 19 décembre, Jonathan Kuminga n’a pas eu la chance de pouvoir montrer ce dont il était capable. Un appui mal placé et une cheville qui tourne, il n’aura suffit qu’un quart-temps et demi pour voir l’ailier des Warriors quitter le terrain.

Lié à de nombreuses rumeurs de transferts, cette blessure semble arriver au pire moment pour Jonathan Kuminga. En milieu de 2e quart-temps, l’ailier a malencontreusement marché sur le pied de Brandon Williams lors d’un drive vers le cercle. Le genou a plié un peu sur le côté (hyper-extension), la cheville a aussi dégusté.

On va suivre attentivement le cas Jonathan Kuminga.

De retour dans la rotation des Dubs cette nuit (blessure de Butler…), il s’est blessé sur cette action.

Steve Kerr a expliqué en conf de presse que le genou et la cheville avaient pris un coup.

Immédiatement sorti du match, il n’a pas rejoué par la suite. Dommage, car il compilait jusqu’ici 10 points en 9 minutes, à 100% au tir. Steve Kerr a indiqué après la partie qu’une IRM était prévue dans les plus brefs délais pour déterminer la nature exacte de la blessure. Toutefois, en interne, la franchise se veut rassurante. Selon Anthony Slater (ESPN), les Warriors ne considèrent pas qu’il s’agisse d’un problème sérieux sur le plan physique.

It was an ankle twist and minor knee hyperextension for Jonathan Kuminga, per source. He’s done for the night but it isn’t believed to be serious. Kuminga has 30 points in his 30 minutes since rotation return. He was a +18 before the injury tonight.

À quelques jours désormais de la trade deadline, cette blessure n’est pourtant pas d’allure à rassurer les éventuels partenaires de transfert intéressés par Kuminga. Surtout dans cette situation, où les Warriors – avec la blessure pour le reste de la saison de Jimmy Butler – ont plus qu’intérêt à bouger considérablement pour rester compétitifs.