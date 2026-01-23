Une rencontre serrée que les Spurs ont parfaitement négocié dans le 4e quart-temps, derrière un duo De’Aaron Fox – Victor Wembanyama connecté. San Antonio fait le boulot à Utah, et l’Alien tricolore a été solide des deux côtés du terrain.

Une partie qui a mis du temps à se décanter. Le Jazz n’a pas voulu céder, devant son public, face à une équipe que les joueurs de Will Hardy ont déjà vaincu cette saison, à San Antonio. Ce soir, pourtant, ils n’ont rien pu faire face à une connexion De’Aaron Fox – Victor Wembanyama qui a remarquablement bien marché, un superbe signal pour la suite.

👽 Victor Wembanyama ce soir face au Jazz :

🔸26 points

🔸13 rebonds

🔸5 contres

🔸3 passes, 1 steal

🔸9/14 au tir, 4/7 de loin et 4/4 aux lancers

Soirée réussie pour les Spurs, qui font un gros 4e quart-temps pour plier la rencontre. 31-14, we move !pic.twitter.com/YBEKlievRQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2026

De son côté, Victor Wembanyama s’est illustré des deux côtés du terrain. Moins impliqué dans les contres depuis un certain temps, l’Alien s’est fait plaisir cette nuit en rejetant cinq tentatives, dont une particulièrement sale. Sa ligne finale reflète tout ce qu’il peut apporter dans l’ensemble des compartiments du jeu.

Wemby a dit NON ❌❌❌

pic.twitter.com/UhrydnuWU8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2026

Les 31 points de De’Aaron Fox complètent une soirée offensive réussie pour les Spurs. On note l’apport toujours important de Keldon Johnson en sortie de banc, 21 unités cette nuit.

En face, c’est Jusuf Nurkic qui a marqué les esprits, finissant en triple-double avec 17 points, 11 rebonds et 14 passes. Ace Bailey, le rookie du Jazz, s’est aussi bien montré avec 25 points à 11/16 au tir.