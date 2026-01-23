Tyrese Maxey et Joel Embiid en feu, les Sixers tapent Houston ! (128-122 a.p.)

On a pensé qu’il se situait à Los Angeles, mais au terme d’une prolongation, le match de la nuit a définitivement été ce Sixers-Rockets. Un énorme Kevin Durant (36 points) a chuté face au duo Tyrese Maxey (36 points, 10 passes) – Joel Embiid (32 points, 15 rebonds, 10 passes). Philadelphie montre les crocs !

Joel Embiid a l’ancienne, Joel Embiid format MVP de l’époque. Un gros triple-double pour le pivot des Sixers, qui signe l’une de ses meilleures soirées de la saison face à une grosse formation NBA. De quoi gonfler le capital confiance, surtout après un tel scénario. Bien accompagné par Tyrese Maxey (36 points dont 6 durant la prolongation), ils sont parvenus à faire chuter Houston au bout d’une partie au final… d’abord discutable.

Sous les yeux de Julius Erving, véritable légende de la franchise, les Sixers ont cru tout perdre. Une entame de 4e quart-temps désastreuse, et les Rockets passés de quasiment -10 à +10. Cependant, les joueurs de Nick Nurse s’accrochent et parviennent à revenir.

La vraie situation litigieuse survient en toute fin de temps réglementaire, quand Tyrese Maxey tient dans ses mains la balle de la victoire. Il s’élance vers le cercle, mais est contré par Kevin Durant. Le meneur de Philly réclame immédiatement un goaltending, puisque Durant a contré le ballon après qu’il ait touché la planche. Les arbitres n’ont pas vu la situation et annoncent prolongation. Dans la réalité ? Dur de donner tort aux locaux…

Tyrese Maxey goes for the game-winner

Blocked by Kevin Durant

Goaltend couldn’t be reviewed

Overtimepic.twitter.com/7Zm1MnPIdv

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) January 23, 2026

Cependant, la balle ne ment pas, comme ils disent là-bas. Prolongation parfaitement maîtrisée par les Sixers qui s’en sortent avec une victoire de prestige. On a beaucoup, beaucoup apprécié la prestation de Joel Embiid, capital dans la construction du jeu, mais aussi sous le cercle. Avec un pivot à ce niveau, les Sixers peuvent espérer réaliser de belles choses.