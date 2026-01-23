Au terme d’une partie en deux temps, les Clippers s’imposent à Inglewood et font chuter les Lakers. Les locaux enchaînent une 14e victoire en 17 rencontres, tandis que les Purple and Gold s’enfoncent un peu plus dans la crise, au terme d’une partie très aléatoire défensivement.

Les Lakers auront beau avoir tenté le grand coup du retour, ils se seront eux-même déboutés. Une partie à oublier sur le plan défensif pour les joueurs de la plus mythique des deux franchises. D’abord, une défense invisible, qui permet aux Clippers de prendre le large sans trop forcer leur talent.

La belle entame de Kawhi Leonard (qui a signé son 23e match de suite à plus de 20 points cette nuit) est doublée par la bonne entrée de Kobe Bean, mais aussi par la distribution du jeu efficace de James Harden. En face, les Lakers n’ont que Luka Doncic pour seule arme, enfin, c’est ce que la répartition des tirs en début de match semble bien signifier. C’est donc sans grande difficulté que l’écart s’installe, pour atteindre les 17 unités à la pause.

Une dynamique qui va durer en début de 3e quart-temps, 25 points séparant désormais les deux formations. Cependant, les Lakers sonnent la charge. Non pas qu’ils se soient mis à défendre, parce que ce serait trop beau.

Non, ce sont les Clippers, sans doute un peu fidèles à la réputation de loser qui entoure la franchise, qui se mettent à faire n’importe quoi. Tyronn Lue effectue des rotations un peu hasardeuses, et les deux larrons que sont Luka et LeBron James s’en donnent à coeur joie.

Il est FOU 💀pic.twitter.com/nqVFXzFNOB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2026

La partie est donc enfin dans un mouchoir de poche, comme l’affiche aurait pu nous le faire espérer. Pourtant, les Lakers ne prendront jamais les commandes. Non, ils se reposent certes sur des tirs stratosphériques de Luka et quelques belles pralines ici et là des role players, mais pas de quoi effrayer des Clippers qui jouent de pragmatisme en fin de match.

Surtout, à chaque fois que les Purple and Gold semblent capables de passer devant, ils ont toujours une défense de merde pour nous rappeler que perdre est la seule option. John Collins éteint les lumières de la salle d’un trois points ficelle à 42 secondes du terme, on en restera là. 14e victoire en 17 matchs pour des Clippers qui marchent sur l’eau en ce moment, 6e défaite en 9 matchs pour des Lakers toujours sans solution.