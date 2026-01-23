Résumé NBA de la nuit : les Bulls tapent les Wolves, ça c’est une surprise
Le 23 janv. 2026 à 08:01 par Nicolas Vrignaud
Huit matchs en NBA cette nuit, et pas mal de choses à retenir, comme d’habitude. Les Sixers font chuter un grand Kevin Durant à Philadelphie, les Spurs enchaînent à Utah et les Clippers victorieux dans le derby de Los Angeles, on fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Magic – Hornets : 97-124 (stats)
- Sixers – Rockets : 128-122 a.p. (stats)
- Wizards – Nuggets : 97-107 (stats)
- Mavericks – Warriors : 123-115 (stats)
- Wolves – Bulls : 115-120 (stats)
- Jazz – Spurs : 109-126 (stats)
- Clippers – Lakers : 112-104 (stats)
- Blazers – Heat : 127-110 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Tidjane Salaün et Moussa Diabaté efficaces, les Hornets défoncent proprement le Magic à Orlando, malgré un bon Noah Penda.
- Les Sixers tapent Houston à domicile, en prolongation. Sublime Joel Embiid, en triple-double.
- Sale défaite pour les Wizards, face aux Nuggets d’un Peyton Watson à 35 points.
- Les Warriors au fond du trou, avec une défaite à Dallas et Jonathan Kuminga blessé.
- Stephen Curry a encore écrit un peu plus l’histoire du basketball cette nuit.
- Les Bulls ont gagné un match contre une belle équipe. Nous pensons à notre collègue Robin, qui ne va sans doute pas y croire.
- Soirée victorieuse pour les Spurs d’un Victor Wembanyama polyvalent.
- Les Clippers s’offrent les Lakers dans le derby de Los Angeles, en même temps… difficile de gagner sans défendre.
- Bam Adebayo solide, mais moins solide que les Blazers, à Portland. Jolie partie pour Toumani Camara (16 points, 8 rebonds, 6 passes).
Le highlight de la nuit :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 1h : Pistons – Rockets
- 1h30 : Hawks – Suns
- 1h30 : Nets – Celtics
- 1h30 : Cavaliers – Kings
- 2h : Grizzlies – Pelicans
- 2h : Thunder – Pacers
- 3h30 : Bucks – Nuggets
- 4h : Blazers – Raptors
