TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Résumé de la nuitNews NBA

Résumé NBA de la nuit : les Bulls tapent les Wolves, ça c’est une surprise

Le 23 janv. 2026 à 08:01 par Nicolas Vrignaud

Benny Bulls
Source image : NBA League Pass

Huit matchs en NBA cette nuit, et pas mal de choses à retenir, comme d’habitude. Les Sixers font chuter un grand Kevin Durant à Philadelphie, les Spurs enchaînent à Utah et les Clippers victorieux dans le derby de Los Angeles, on fait le point !

Les résultats de la nuit :

  • Magic – Hornets : 97-124 (stats)
  • Sixers – Rockets : 128-122 a.p. (stats)
  • Wizards – Nuggets : 97-107 (stats)
  • Mavericks – Warriors : 123-115 (stats)
  • Wolves – Bulls : 115-120 (stats)
  • Jazz – Spurs : 109-126 (stats)
  • Clippers – Lakers : 112-104 (stats)
  • Blazers – Heat : 127-110 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

Il est FOU 💀pic.twitter.com/nqVFXzFNOB

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 1h : Pistons – Rockets
  • 1h30 : Hawks – Suns
  • 1h30 : Nets – Celtics
  • 1h30 : Cavaliers – Kings
  • 2h : Grizzlies – Pelicans
  • 2h : Thunder – Pacers
  • 3h30 : Bucks – Nuggets
  • 4h : Blazers – Raptors

 

Tags : Bulls, Résumé NBA de la nuit
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023