La nuit des Français en NBA : joli duel entre Tidjane Salaün et Noah Penda !

Le 23 janv. 2026 à 08:18 par Nicolas Vrignaud

Plusieurs Français ont écumé les parquets NBA cette nuit, pas tous avec la même réussite… nos MVP de la nuit ? Tidjane Salaün et Noah Penda, qui se sont livrés un beau duel en Floride !

Les résultats de la nuit :

Magic – Hornets : 97-124 (stats)

: 97-124 (stats) Sixers – Rockets : 128-122 a.p. (stats)

– Rockets : 128-122 a.p. (stats) Wizards – Nuggets : 97-107 (stats)

: 97-107 (stats) Mavericks – Warriors : 123-115 (stats)

– Warriors : 123-115 (stats) Wolves – Bulls : 115-120 (stats)

: 115-120 (stats) Jazz – Spurs : 109-126 (stats)

: 109-126 (stats) Clippers – Lakers : 112-104 (stats)

– Lakers : 112-104 (stats) Blazers – Heat : 127-110 (stats)

Tidjane Salaün

13 points, 5 rebonds, 5/7 au tir et 3/3 du parking pour le T’ face au Magic. Soirée définie par l’efficacité, ce n’est pas pour nous déplaire !

tidjane keeping that lead strong 👌#HiveMentality x @TidjaneSalaun | 📹 @FDSN_Hornets x @Lowes pic.twitter.com/5TMJxllUiT

— Charlotte Hornets (@hornets) January 23, 2026

Noah Penda

Face aux Hornets, Noah Penda n’a pas démérité malgré la leçon reçue par son équipe. 13 points, 2 rebonds, 4 passes, 2 interceptions à 5/6 au tir, ça c’est du remplaçant qui remplace.

Victor Wembanyama

Soirée très solide pour l’Alien contre le Jazz : 26 points, 13 rebonds, 5 contres, 3 passes, 1 interception à 9/14 au tir en 33 minutes. Le temps de jeu augmente, notre hype aussi ! L’article dédié aux Spurs est d’ailleurs juste ici.

Moussa Diabaté

À Orlando, Moussa Diabaté fait du boulot : 10 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 contre à 4/4 au tir, le tout en 16 minutes seulement. Efficacité, comme son pote Tidjane.

Alexandre Sarr

Les Wizards ont subi la loi des Nuggets, mais Alexandre Sarr termine à 15 points, 8 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre à 5/13 au tir. Soirée cousi-cousa, mi-figue mi-raisin.

Nicolas Batum

Jolie victoire des Clippers face aux Lakers, et 2 rebonds, 1 passe et 1 interception pour Nico.

Rudy Gobert

10 points, 11 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres pour Rudy Gobert contre les Bulls, mais surtout… son équipe Pokémon, et ça régale !

Rudy Gobert a choisi sa team Pokémon pour une animation des Wolves…

Tortank – Électhor – Papillusion – Airmure – Léviator – Dracolosse

C’est GÉNIAL 😭😭😭

pic.twitter.com/25S38OgiBT

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) January 23, 2026

Rayan Rupert et Sidy Cissoko

6 points, 3 rebonds à 2/4 au tir pour Sidy, et 1 rebond, 2 interceptions pour Rayan, face au Heat.

Le programme de ce soir :