La nuit des Français en NBA : joli duel entre Tidjane Salaün et Noah Penda !
Le 23 janv. 2026 à 08:18 par Nicolas Vrignaud
Plusieurs Français ont écumé les parquets NBA cette nuit, pas tous avec la même réussite… nos MVP de la nuit ? Tidjane Salaün et Noah Penda, qui se sont livrés un beau duel en Floride !
Les résultats de la nuit :
- Magic – Hornets : 97-124 (stats)
- Sixers – Rockets : 128-122 a.p. (stats)
- Wizards – Nuggets : 97-107 (stats)
- Mavericks – Warriors : 123-115 (stats)
- Wolves – Bulls : 115-120 (stats)
- Jazz – Spurs : 109-126 (stats)
- Clippers – Lakers : 112-104 (stats)
- Blazers – Heat : 127-110 (stats)
Tidjane Salaün
13 points, 5 rebonds, 5/7 au tir et 3/3 du parking pour le T’ face au Magic. Soirée définie par l’efficacité, ce n’est pas pour nous déplaire !
tidjane keeping that lead strong 👌#HiveMentality x @TidjaneSalaun | 📹 @FDSN_Hornets x @Lowes pic.twitter.com/5TMJxllUiT
— Charlotte Hornets (@hornets) January 23, 2026
Noah Penda
Face aux Hornets, Noah Penda n’a pas démérité malgré la leçon reçue par son équipe. 13 points, 2 rebonds, 4 passes, 2 interceptions à 5/6 au tir, ça c’est du remplaçant qui remplace.
Victor Wembanyama
Soirée très solide pour l’Alien contre le Jazz : 26 points, 13 rebonds, 5 contres, 3 passes, 1 interception à 9/14 au tir en 33 minutes. Le temps de jeu augmente, notre hype aussi ! L’article dédié aux Spurs est d’ailleurs juste ici.
Moussa Diabaté
À Orlando, Moussa Diabaté fait du boulot : 10 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 contre à 4/4 au tir, le tout en 16 minutes seulement. Efficacité, comme son pote Tidjane.
Alexandre Sarr
Les Wizards ont subi la loi des Nuggets, mais Alexandre Sarr termine à 15 points, 8 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre à 5/13 au tir. Soirée cousi-cousa, mi-figue mi-raisin.
Nicolas Batum
Jolie victoire des Clippers face aux Lakers, et 2 rebonds, 1 passe et 1 interception pour Nico.
Rudy Gobert
10 points, 11 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres pour Rudy Gobert contre les Bulls, mais surtout… son équipe Pokémon, et ça régale !
Rudy Gobert a choisi sa team Pokémon pour une animation des Wolves…
Tortank – Électhor – Papillusion – Airmure – Léviator – Dracolosse
C’est GÉNIAL 😭😭😭
— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) January 23, 2026
Rayan Rupert et Sidy Cissoko
6 points, 3 rebonds à 2/4 au tir pour Sidy, et 1 rebond, 2 interceptions pour Rayan, face au Heat.
Le programme de ce soir :
- 1h : Pistons – Rockets
- 1h30 : Hawks – Suns
- 1h30 : Nets – Celtics
- 1h30 : Cavaliers – Kings
- 2h : Grizzlies – Pelicans
- 2h : Thunder – Pacers
- 3h30 : Bucks – Nuggets
- 4h : Blazers – Raptors