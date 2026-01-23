Ce mercredi, ESPN a balancé un article explosif sur Jeanie Buss et la vente des Lakers, qui met notamment en lumière la soi-disant relation orageuse entre Buss et LeBron James. Le King a réagi publiquement après le match face aux Clippers cette nuit.

Forcément, LeBron allait être interrogé par les journalistes des Lakers sur ce dossier très piquant. Voici ce qu’il faut retenir (via Dave McMenamin) :

LeBron sur sa relation avec Buss et les Lakers

« Je pensais qu’elle était bonne, mais quelqu’un peut avoir un autre point de vue. Il y a toujours deux versions dans une histoire. Depuis que je suis arrivé, j’ai toujours essayé de représenter la franchise avec respect, honneur et dignité. J’ai joué ici plus longtemps (huitième saison, ndlr.) que dans n’importe quelle autre franchise en dehors de Cleveland, et à Cleveland c’était sept et quatre ans (séparés). »

LeBron sur le dossier explosif d’ESPN

« Honnêtement, je me fiche des articles. Cela fait huit ans que je suis ici (aux Lakers) et 23 ans dans la Ligue. Demain, il y aura un autre article. […] Je me fiche des articles, des podcasts et toutes ces conneries, ça ne m’atteint pas. J’ai 41 ans et je regarde du golf tous les jours. Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. »

LeBron sur sa décision de venir aux Lakers en 2018

« Quand je suis arrivé aux Lakers, je voulais redonner à la franchise ses lettres de noblesse. En grandissant, je n’ai pas pu regarder le Showtime mais je connais son histoire, puis j’ai vu Shaq et Kobe au début des années 2000, puis les deux titres avec Kobe et Pau. […] Je voulais ramener ça aux Lakers, et j’ai pu y arriver avec 14-15 autres gars en gagnant un titre (2020, ndlr.). »

P.S. : Jeanie Buss aurait été frustrée par le fait que LeBron soit considéré comme le « sauveur » de la franchise, qui restait sur cinq années sans Playoffs avant l’arrivée du King.

LeBron veut-il finir la saison aux Lakers ?

« Je vais bien. Je vais bien. … Je vais bien. Tout le monde perd la tête. »

Q from @DanWoikeSports: “Is this where you want to finish the season?”

A from LeBron James: “I’m good. I’m good. … I’m good.” pic.twitter.com/xsbOxnoKXV

— Dave McMenamin (@mcten) January 23, 2026

Alors que la NBA Trade Deadline est dans deux semaines, on peut se demander si les turbulences actuelles peuvent impacter l’avenir de James aux Lakers, lui qui est dans sa dernière année de contrat à Los Angeles. On rappelle quand même que le King possède une no-trade clause, ce qui lui donne un contrôle total sur sa fin de carrière ou du moins jusqu’à l’été 2026, quand il deviendra agent libre (ou à la retraite).