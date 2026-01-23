Les Warriors rêvent de Giannis Antetokounmpo et LeBron James…

La NBA Trade Deadline est dans deux semaines, ce qui signifie qu’on est en plein dans la saison des rumeurs. Cela tombe bien, on en a une grosse pour vous : Warriors, Giannis Antetokounmpo, LeBron James, accrochez-vous !

Les Warriors de Stephen Curry ne vont nulle part suite à la blessure de Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo est au bord de la crise de nerfs chez les Bucks. et LeBron James semble au cœur d’une relation orageuse avec Jeanie Buss aux Lakers. Il n’en fallait pas plus pour que certains relient les trois points.

D’après l’insider Jake Fischer, souvent bien informé, Golden State veut à la fois se positionner sur le dossier Giannis si ce dernier arrive bien sur le marché des transferts, tout en essayant de recruter LeBron James l’été prochain quand il sera en fin de contrat aux Lakers.

Warriors reportedly plan to be in the mix to trade for Giannis AND would like to explore the prospect of signing LeBron in the off season, per @JakeLFischer.

“Sources say that the Warriors naturally do plan to feature prominently in the trade mix for Milwaukee’s Antetokounmpo… pic.twitter.com/XLk9QVjxL5

— TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) January 22, 2026

Rêver de Giannis Antetokounmpo et de LeBron James, c’est une chose. D’après nos sources, 28 autres équipes NBA aimeraient avoir le Greek Freak dans leur effectif. Par contre, avoir une vraie chance de les recruter, c’en est une autre.

Dans le cas de Giannis, les Warriors peuvent envoyer jusqu’à quatre choix de premier tour de draft dans un transfert. Mais Golden State ne possède pas le type de jeunes joueurs prometteurs ou joueur star que Milwaukee pourrait convoiter en échange. Et puis, est-ce que le Freak voudrait rejoindre San Francisco ? La destination est attractive, les Warriors sont une franchise phare de NBA, mais Stephen Curry se rapproche de sa fin de carrière. On rappelle qu’à travers sa situation contractuelle (agent libre potentiel en 2027, éligible à une extension en octobre), Giannis possède un vrai levier concernant sa prochaine destination s’il décide de quitter les Bucks.

Pour LeBron, agent libre 2026, on peut l’imaginer vouloir finir sa carrière aux côtés de son pote Steph (la rumeur ne date pas d’hier), mais le King devra accepter de signer un tout petit contrat pour rejoindre les Warriors, au vu de leur masse salariale (213 millions de dollars l’an prochain). Vous nous direz que l’argent n’est plus un élément clé pour un milliardaire comme LeBron, mais salaire est souvent égal à statut en NBA. Alors on voit mal BronBron au contrat minimum. Quant à un trade d’ici la deadline du 5 février, James a indiqué qu’il était OK pour rester aux Lakers cette saison, lui qui possède une no-trade clause.

Bref, à l’heure de ces lignes, tout cela relève plus de la fantaisie qu’autre chose.

Teams interested in Giannis Antetokounmpo are closely monitoring the Bucks’ situation over the next two weeks, per @WindhorstESPN.

If Milwaukee continues to lose, and don’t make any significant deals, rival teams will come calling before the deadline to make offers on Giannis. pic.twitter.com/fW2uj7jp4t

— Evan Sidery (@esidery) January 22, 2026

Ce qui est plus concret aujourd’hui, c’est la position des Warriors, qui ont indiqué qu’ils ne comptaient pas transférer Jimmy Butler malgré sa blessure, et qu’ils croient en sa capacité à revenir fort la saison prochaine.

Concernant le dossier Giannis, tous les yeux sont rivés actuellement sur Milwaukee pour voir si le Freak et les Bucks envisagent un divorce dans les deux semaines à venir. Si c’est le cas, le marché des transferts risque de littéralement exploser.