Découverte : « lolwtferic », l’illustrateur qui cartonne sur les réseaux avec ses dessins des Clippers

Depuis le début de saison, il dessine Chuck (la mascotte des Clippers) au gré des victoires et des défaites de la franchise de Los Angeles. Son coup de crayon, les situations ubuesques des dessins et sa créativité en ont fait l’un des phénomènes artistiques de la sphère NBA cette saison. Découvrez Eric Bui, alias « lolwtferic« , un fan inconditionnel des Clippers qui manie à perfection la dérision.

Depuis le début de saison, les Clippers ont vécu dans des montagnes russes. Une entame de régulière absolument abominable sur tous les plans, et, depuis quelques semaines, une renaissance qui les place depuis ce matin dans le top 10 de l’Ouest. Disons donc que les quelques derniers mois des fans des Voiliers ont été… mouvementés.

Parmi ces fans, Eric Bui. Illustrateur basé en Californie et fan de la franchise, il a choisi de tourner à la dérision ces rebondissements dans la saison des Clippers. Depuis plusieurs années, celui dont le pseudo sur les réseaux est « lolwtferic » est spécialisé dans les caricatures liées au sport. Avec une signature personelle forte en terme de style. Ici, on adore !

highlights from the past month pic.twitter.com/nBaZ9ZMuMw

— lolwtferic (@lolwtferic) December 30, 2025

Tout ça pour en venir à notre sujet du jour : ses dessins de Chuck. Depuis le début de saison, Eric prend un malin plaisir à dessiner la mascotte des Clippers dans les situations les plus impensables qui soient.

Tantôt en train de se faire chasser par un grizzly en sortie de défaite face à Memphis, tantôt en train de se préparer une pipe à crack pour imiter la mascotte des Celtics… puis en cure de désintox lors des victoires, aidé par James Harden et Kawhi Leonard. Le tout quasiment publié quasiment au buzzer final du match… Travail d’orfèvre. Voici, par exemple, une ambulance transportant Chuck et ayant écrasé Luka Doncic, après la victoire des Clips dans le derby face aux Lakers.

clippers… win!!! pic.twitter.com/N0Bt6HCaTK

— lolwtferic (@lolwtferic) January 23, 2026

Un miroir artistique particulièrement réussi de la performance en dents de scie de son équipe favorite. Pour TrashTalk, Eric a gentiment accepté de répondre à quelques questions sur son travail, merci mille fois à lui pour sa disponibilité !

TrashTalk : Quel genre de fan des Clippers es-tu ? Est-ce que tu te rends à des matchs souvent ?

Eric Bui : Je dirais que je suis un fan inconditionnel des Clippers. Je vis désormais à une heure de Los Angeles en avion, à San Jose. J’essaie de me rendre aux matchs quand je rends visite à ma famille et que les calendriers s’alignent. J’adore supporter cette équipe, la fanbase est géniale. Les Clippers ont les fans parmi les plus loyaux de NBA, malgré le manque de succès en Playoffs.

TT : D’où t’es venue l’idée d’illustrer le quotidien des Clippers ?

EB : Je dessine autour des Clippers depuis plusieurs saisons. J’ai commencé avec la série « Good Vibes Janky Drawings » quand l’équipe traversait une mauvaise passe. Le premier dessin que j’ai fait avait pour sujet Nicolas Batum, l’un de mes joueurs des Clippers préférés all time ! (suite plus bas)

Good Vibes Janky Drawing: Merci, Capitaine Batum

—

if @nicolas88batum is indeed retiring at the end of this year, it will have been a fantastic career. one of my absolute favorite clippers to root for.#laclippers #clippers #nba #nicbatum pic.twitter.com/k76UwZQVOH

— lolwtferic (@lolwtferic) August 18, 2023

Cette année, avec le début de saison atroce, j’ai voulu caractériser le désespoir de la fanbase, mais en utilisant un imaginaire vraiment sombre. J’ai donc trouvé ça cool de faire de Chuck le centre de cette série, le dépressif. Je ne voulais pas utiliser de joueur de l’équipe, car ça aurait été bizarre de dessiner Harden essayant de se foutre en l’air. Avec Chuck, c’est juste super ridicule et très léger.

TT : Les matchs s’enchaînent, et avec 82 rencontres dans une saison, ça doit être difficile de trouver des idées originales à chaque fois…

EB : Ce genre de concept est très fun, mais aussi très exigeant en même temps. J’essaie de penser à des sujets en lien avec les actualités du moment, ou avec des références à des équipes et à des joueurs. Avec des petits easter eggs que seuls les diehard fans de NBA peuvent saisir !

clippers lose pic.twitter.com/lm9z8HVqD5

— lolwtferic (@lolwtferic) January 4, 2026

TT : Justement, quand il faut passer à la pratique, comment fais tu ? Tu prépares deux dessins, avec un pour la défaite et un autre en cas de victoire ?

EB : La plupart du temps, j’imagine plusieurs scénarios, et je fais des croquis durant le match. Quand l’issue devient certaine, je fixe une idée et travaille dessus pour la publier au plus vite afin que l’impact soit maximal.

TT : Et tu t’attendais à un tel succès ? Tes posts cumulent plusieurs centaines de milliers de like sur les réseaux…

EB : Les gens aiment mon travail depuis plusieurs années, mais cette série semble avoir résonné auprès de nombreux fans, pas uniquement ceux des Clippers. C’est la première fois que j’installe un narratif qui suit les illustrations. Beaucoup de gens sont concernés par l’état de santé de Chuck, ce qui est génial considérant à quel point les gens se foutaient – ou ne connaissaient pas – la mascotte jusqu’ici. C’est une agréable surprise de voir à quel point ça a marché.

TT : Et l’objectif est de continuer dans le futur ?

EB : Je ferai toujours de l’art pour mon propre intérêt. Et je serai sans doute toujours intéressé par les Clippers et la NBA !

Une nouvelle fois, chaleureux remerciements à Eric pour sa disponibilité et sa gentillesse. Si vous souhaitez le suivre dans ses aventures artistiques, et même le contacter si besoin, voici son compte Instagram !