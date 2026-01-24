La nuit des Français en NBA : meilleur match en carrière pour Nolan Traoré !

Cinq Français étaient en piste cette nuit en NBA. Notre MVP de la soirée nous vient tout droit de la ville qui ne dort jamais : monsieur Nolan Traoré qui réalise de très belles choses ces derniers temps !

Les résultats de la nuit :

Pistons – Rockets : 104-111 (stats)

: 104-111 (stats) Hawks – Suns : 110-103 (stats)

– Suns : 110-103 (stats) Nets – Celtics : 126-130 (stats)

: 126-130 (stats) Cavaliers – Kings : 123-118 (stats)

– Kings : 123-118 (stats) Grizzlies – Pelicans : 127-133 (stats)

: 127-133 (stats) Thunder – Pacers : 114-117 (stats)

: 114-117 (stats) Bucks – Nuggets : 100-102 (stats)

: 100-102 (stats) Blazers – Raptors : 98-110 (stats)

Nolan Traoré

Malgré la défaite en double overtime, Nolan Traoré a signé sa meilleure perf de la saison en NBA : 21 points (7/13 au tir dont 2/4 de loin et 5/6 aux lancers), 3 rebonds, 2 passes, 2 steal et 1 contre en 36 minutes ! Belle montée en puissance du meneur tricolore !

Nolan Traoré 21 PTS, 3 REB, 2 AST, 2 STL, 7/13 FG, 2/4 3FG, 67.1% TS vs Celtics https://t.co/r9c4zdubxQ pic.twitter.com/OPhj4qY25r

— Basketball Performances (@NBAPerformances) January 24, 2026

Maxime Raynaud

A l’inverse, nous avons un Français qui est entrain de traverser le Rookie Wall. En baisse statistiques ces derniers temmps, Mad Max n’aura joué que deulement neuf minutes cette nuit, notamment à cause d’une blessure en fin de première période.

Ousmane Dieng

7 points, 2 rebonds, 1 passe et 2 contres pour Ousmane Dieng en 13 minutes cette nuit !

Rayan Rupert et Sidy Cissoko

3 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 contre pour Sidy Cissoko cette nuit en 32 minutes. Rayan Rupert a pris un rebond et une passe en 15 minutes.

