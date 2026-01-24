Résumé NBA de la nuit : les Celtics se sont fait peur face aux Nets
Le 24 janv. 2026 à 06:47 par Hisham Grégoire
Huit matchs en NBA cette nuit, et pas mal de choses à retenir, comme d’habitude. Les Pacers font tomber le champion en titre à Oklahoma City et Celtics arrachent la victoire en double prolongations face aux Nets (oui). On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Pistons – Rockets : 104-111 (stats)
- Hawks – Suns : 110-103 (stats)
- Nets – Celtics : 126-130 (stats)
- Cavaliers – Kings : 123-118 (stats)
- Grizzlies – Pelicans : 127-133 (stats)
- Thunder – Pacers : 114-117 (stats)
- Bucks – Nuggets : 100-102 (stats)
- Blazers – Raptors : 98-110 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Les 32 points de Kevin Durant permettent aux Rockets de s’imposer face aux Pistons.
- Les Hawks se défont des Suns grâce a de très bons Jalen Johnson (23 points, 18 rebonds et 9 passes) et Onyeka Okongwu (25 points). Devin Booker termine à 31 points.
- Les Nets ont fait trembler les Celtics, mais ce sont bien les lutins qui repartent avec la victoire après deux prolongations. Jaylen Brown finit en triple-double (27-10-12) et Payton Pritchard à 32 points.
- Les Cavaliers s’imposent face aux Kings. Donovan Mitchell (33 points, 5 rebonds et 8 passes), et Evan Mobley (29 points, 13 rebonds, 7 passes et 4 contres) ont ouvert la voie.
- Les Pelicans ont remporté un match de basket. Saddiq Bey (36 points), Zion Williamson (24 points et 11 rebonds) ainsi que Trey Murphy III (32 points) furent des acteurs importants de ce succès.
- Le Thunder tombe à domicile face… aux Pacers. Les 47 points de Shai Gilgeous-Alexander n’auront pas suffit.
- Malgré un gros dernier quart (37-24), les Bucks s’inclinent à domicile face aux Nuggets. Giannis Antetokounmpo termine à 22 points et 13 rebonds.
- La force collective des Raptors a encore fait mouche cette nuit. Vous commencez à avoir l’habitude : sept joueurs ont au moins inscrits 10 points et 4 titulaires sont à 15 points ou plus ! Tous le monde mange.
Le highlight de la nuit :
DOUBLE A IS CHARGED UP ⚡️⚡️⚡️
Aaron Nesmith THROW IT DOWN! pic.twitter.com/jK54M9gjyd
— Indiana Pacers (@Pacers) January 24, 2026
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 18h : Hornets – Wizards
- 21h : Sixers – Knicks
- 23h30 : Wolves – Warriors
- 1h : Magic – Cavaliers
- 2h : Bulls – Celtics
- 2h30 : Mavericks – Lakers
- 3h30 : Jazz – Heat
Tags : Résumé de la nuit en NBA